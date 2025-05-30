◇米女子プロゴルフツアー　メジャー第２戦　全米女子オープン　第１日（２９日、ウィスコンシン州・エリンヒルズ＝６８２９ヤード、パー７２）

　メジャー第２戦が開幕し、米ツアー２勝の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が６バーディー、２ボギーの４アンダー６８で回り、キム・アリム（韓国）ら５人と並ぶ首位で発進した。

　前週のリビエラマヤオープン（メキシコ）で米ツアー初優勝を飾った岩井千怜（ちさと、ホンダ）、米ツアー６勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、国内２勝の河本結（リコー）が３アンダーの７位で初日を終えた。

　前回大会２位の渋野日向子（サントリー）、メジャー連勝がかかる西郷真央（島津製作所）、国内３勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が２アンダーの１２位につけた。日本勢は２１人が出場している。

　◇日本勢の第１ラウンド成績（カッコ内はスコア。☆はアマチュア）

１　竹田麗央（６８）

７　岩井千怜、畑岡奈紗、河本結（６９）

１２　渋野日向子、西郷真央、桑木志帆（７０）

１９　山下美夢有（７１）

３４　岩井明愛、鈴木愛、小祝さくら、勝みなみ（７３）

７８　笹生優花、林菜乃子（７４）

８９　古江彩佳、馬場咲希（７５）

１０５　☆長沢愛羅（７６）

１２２　泉田琴菜（７７）

１４０　西村優菜、池羽陽向（７９）

１４８　☆木村葉月（８０）