竹田麗央が首位発進！ 岩井千怜、河本結、畑岡奈紗は７位 渋野日向子は１２位 全米女子ＯＰ
◇米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第１日（２９日、ウィスコンシン州・エリンヒルズ＝６８２９ヤード、パー７２）
メジャー第２戦が開幕し、米ツアー２勝の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が６バーディー、２ボギーの４アンダー６８で回り、キム・アリム（韓国）ら５人と並ぶ首位で発進した。
前週のリビエラマヤオープン（メキシコ）で米ツアー初優勝を飾った岩井千怜（ちさと、ホンダ）、米ツアー６勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、国内２勝の河本結（リコー）が３アンダーの７位で初日を終えた。
前回大会２位の渋野日向子（サントリー）、メジャー連勝がかかる西郷真央（島津製作所）、国内３勝の桑木志帆（大和ハウス工業）が２アンダーの１２位につけた。日本勢は２１人が出場している。
◇日本勢の第１ラウンド成績（カッコ内はスコア。☆はアマチュア）
１ 竹田麗央（６８）
７ 岩井千怜、畑岡奈紗、河本結（６９）
１２ 渋野日向子、西郷真央、桑木志帆（７０）
１９ 山下美夢有（７１）
３４ 岩井明愛、鈴木愛、小祝さくら、勝みなみ（７３）
７８ 笹生優花、林菜乃子（７４）
８９ 古江彩佳、馬場咲希（７５）
１０５ ☆長沢愛羅（７６）
１２２ 泉田琴菜（７７）
１４０ 西村優菜、池羽陽向（７９）
１４８ ☆木村葉月（８０）