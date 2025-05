ディズニーストアに、グルガジャパンが展開する韓国発セルフジェルネイルブランドの「ohora(オホーラ)」との共同企画として、4種の「SUMMERデザインネイル」が登場。

『くまのプーさん』『リロ&スティッチ』『リトル・マーメイド』『アナと雪の女王』それぞれの作品のキャラクターたちにインスピレーションを受けたデザインがラインナップされます☆

ディズニーストア「ohora」共同企画「SUMMERデザイン」ネイル

価格:各2,200円(税込)

発売日時:2025年6月6日(金)10:00〜

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

詳細URL:http://disneystore.jp/c/ohora/2025/jun

ディズニーストアと「ohora」の共同企画ネイル「SUMMERデザイン」4種の発売が決定。

『くまのプーさん』『リロ&スティッチ』『リトル・マーメイド』『アナと雪の女王』それぞれの作品のキャラクターたちにインスピレーションを受けたデザインで展開されます。

しっぽやボタン、オブジェをイメージしたパーツをアクセントに、ソーダやゼリー、シャーベットを思わせるカラーで清涼感をアップ。

暑い夏でも軽やかに指先を彩るネイルを紹介していきます☆

N / WINNIE THE POOH

「くまのプーさん」と仲間たちをモチーフにした、ぬくもりあふれるネイル。

とろけるハチミツのようなイエロードローイングとクリスタルジェムをアクセントに「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」の毛並みをイメージしたアートが美しく調和しています。

クリアベースのデイジーを描いたドローイングが爽やかさなムードを演出。

楽しくて心地よいデザインに仕上げられています。

N / STITCH & SCRUMP

いたずら好きな「スティッチ」と愛らしい「スクランプ」をモチーフにした、個性あふれるネイル。

「スティッチ」の耳の形をイメージしたグリッター煌めくリバースフレンチライン、背中模様のドローイング、スクランプのアートがポイントです。

ポップなフラワーパターンや、オーロラパーツが目を惹きます。

ハワイのゆったりとしたリラックスムードを感じさせるデザインです。

N / LITTLE MERMAID

海の中のディズニープリンセス「アリエル」をモチーフにしたロマンティックなネイル。

マーメイドのきらめく尾ひれをイメージしたカラーバリエーションに、マグネットグリッターでアクセントがプラスされています。

立体的なエンボスパターンでリアルな質感が再現されているのもポイントです。

透明感のあるクリスタルパーツとシェルが海の中の神秘的なムードを演出しています。

N / FROZEN

『アナと雪の女王』にインスピレーションを受けた爽やかなムードのネイル。

幼少期の「アナ」と「エルサ」のドレスをモチーフにしたパターンポイントやリボンがかわいい☆

「オラフ」をイメージしたカスタムパーツとスノーフレークドローイングが指先で煌めきます。

ブルーとグリーンのソルベカラーが涼し気で愛らしいデザインです。

2025年の夏を思いっきり満喫できる、イベントやバカンスでも注目間違いなしのディズニーデザインネイル。

ディズニーストアにて2025年6月6日10時より販売が開始される「ohora」共同企画「SUMMERデザイン」ネイルの紹介でした☆

