ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

ディズニー・アニメーション映画『三人の騎士』劇場公開80周年を記念し、「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」の3人がデザインされたファッショングッズ4種が登場しています!

ベルメゾン ディズニー『三人の騎士』劇場公開80周年記念グッズ

発売日:2025年5月30日(金)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『三人の騎士』は、「ドナルドダック」とラテン・アメリカの友達の「ホセ・キャリオカ」、「パンチート」が登場するアニメーション映画で、2025年に公開80周年を迎えます。

陽気なラテン音楽に乗せて繰り広げられる、色彩豊かな映像と異国情緒あふれる世界観が特徴で、ディズニー作品の中でも独自の魅力を持つ名作です。

今回ラインナップにあるディズニー・アニメーション映画『ラテン・アメリカの旅』のデザインはベルメゾン ディズニーファンタジーショップに初めて登場。

夏に活躍する実用的なグッズに「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」のエネルギッシュな魅力が詰め込まれています!

ノースリーブTシャツ「三人の騎士」

© Disney

価格:2,990円(税込)

カラー:1色

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

『三人の騎士』の前作にあたる『ラテン・アメリカの旅』のポスターアートのデザインのノースリーブTシャツ。

© Disney

フロントのロゴには刺繍が施され、

© Disney

背面には『ラテン・アメリカの旅』の原題「Saludos Amigos」のロゴとキャラクターの顔がプリントされています。

身生地には綿100%の天竺素材を使用しているので、汗を吸収しやすく、快適な着心地です。

スマートフォンショルダーバッグ「三人の騎士」

© Disney

価格:4,990円(税込)

カラー: 1色

フロントに『ラテン・アメリカの旅』のポスターアートがプリントされたスマートフォンショルダーバッグ。

© Disney

長さの調整が可能なショルダーベルトにはキャラクターとハイビスカスのモチーフがデザインされ、陽気な雰囲気を表現!

© Disney

外側両面と内側にポケットを備え、収納力が高く、小物の出し入れもスムーズにできます。

夏休みシーズンのお出かけに便利なグッズです。

内側プリントの2枚張り1級遮光晴雨兼用日傘「三人の騎士」

© Disney

価格:7,990円(税込)

カラー:1色

傘の内側に「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」とハイビスカスをデザインした日傘。

強い日差しをカットする1級遮光の生地を使用しているだけでなく、晴雨兼用なので急な天候変化にも対応可能です。

大きめのサイズで、雨や紫外線を効果的に遮り、しっかりと保護してくれます。

© Disney

さらに外側はシンプルな黒の無地で、開いたときにだけ見える遊び心をプラスしてくれます。

浅草文庫本革長財布[日本製]

© Disney

価格:34,900円(税込)

カラー:1色

真っ白になめした牛革に、職人が手作業で色鮮やかな色彩を1色ずつ印刷した浅草文庫本革長財布。

立体的な仕上がりになる型押しが施され、『三人の騎士』の陽気な世界観が表現されています。

© Disney

表裏で異なる立体的なデザインと、手に馴染む柔らかな質感が特徴です。

© Disney

コの字ファスナーで開閉しやすく、12個のカードポケットを備えており、収納力も充実。

自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントにもおすすめです。

夏のバカンスを楽しめる、「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」の陽気なデザインの4アイテム。

『三人の騎士』劇場公開80周年記念グッズは、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートの陽気なデザイン!ベルメゾン ディズニー『三人の騎士』劇場公開80周年記念グッズ appeared first on Dtimes.