2位:宇多田ヒカル(父:宇多田照實(音楽プロデューサー)、母:藤圭子(故人))/95票

All About ニュース編集部は、4月21日に全国の10〜60代の男女300人を対象に「二世タレント」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「親より成功していると思う二世タレント」ランキングを紹介します。2位は歌手の宇多田ヒカルさんでした。宇多田さんは、1998年12月にシングル『Automatic/time will tell』でデビューするといきなり大ヒットを記録。1stアルバム『First Love』は765万枚以上を売り上げ、日本国内のアルバムセールス歴代1位を獲得します。日本を代表する歌姫となった宇多田さんは、その後もコンスタントにヒット曲を発表し、現在でも常に活動が注目されているアーティストです。

1位:長澤まさみ(父:長澤和明(元ジュビロ磐田監督))/119票

宇多田さんの両親は、父が音楽プロデューサーの宇多田照實さんで、母は歌手だった藤圭子さん。藤さんも有名な歌手ですが、宇多田さんの活躍はさらに高い評価を得たようです。回答者からは、「ほとんどの人が名前を知っているくらい周知されてると思うから」(20代女性/東京都)、「多くの曲がヒットしているので大成功だと思う」(60代男性/愛知県)、「日本の芸能枠を超えた世界的なセレブの仲間だと感じるから」(40代男性/北海道)などの意見が寄せられました。1位には、俳優の長澤まさみさんが輝きました。2000年に開催されたオーディションをきっかけに芸能界入りし、2003年には初主演映画『ロボコン』が公開。同作で「第27回日本アカデミー賞」の新人俳優賞を受賞し、演技力の高さが評価されます。その後も、大ヒット映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や、人気が高い『コンフィデンスマンJP』(フジテレビ系)シリーズなどに出演。さまざまな話題作に出演し、現在では国民的な人気を得ている俳優です。ファンが多い長澤さんの父親は、日本代表も務めた元サッカー選手・長澤和明さん。現役引退後はジュビロ磐田の初代監督を務め、指導者・解説者としても有名です。回答者からは、「親御さんよりもテレビで拝見する機会が多いからです」(10代女性/兵庫県)、「ご本人がとにかくすごい。十分に親以上なのでは」(40代女性/岡山県)、「サッカー全盛期でない時代の人なので、長澤さんの方がずっとトップで活躍されてるので上かなと思う」(40代女性/埼玉県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです