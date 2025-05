DJでモデルの植野有砂(35)が29日、自身のインスタグラムを更新。生後2週間の長男との最新ショットが反響を呼んだ。

植野は14日に第1子となる長男を出産したことを報告。「4282gのビッグベイビー」だとも明かし、「産まれた時はこの子がずっとお腹の中にいたの?!となんとも不思議な気持ちになりました」とつづっていた。

この日はわが子を抱いてあやすショットや、抱っこ紐でおぶった姿の鏡越しの自撮りをアップ。長男との新しい日々の中、「Can’t take my eyes off of you(あなたから目が離せない)」とハートの絵文字を添えてコメントした。

この投稿に、フォロワーからは「有砂マミー最高に素敵」「4000ベビーは大きい!!髪ふさふさ!!」「尊い」「愛おしすぎます」「アリサさんに似てる気がします」「幸せそう」「幸せのお裾分けありがとう」「産後とは思えない美しさ」などの声が寄せられている。