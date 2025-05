BTSメンバーのJ−HOPEが、鍛えられた腹筋を公開した。30日までにBTSの公式SNSに、デジタルシングル「Killin' It Girl(feat. GloRilla)」のコンセプトフォトを公開した。

上半身裸に革ジャンだけを着たJ−HOPEの写真は、まるで板チョコのような腹筋がくっきり。韓国メディアのスポーツ東亜は30日「J−HOPEが変わった。公開された写真には、荒い色味と調和し、セクシーな雰囲気を醸し出し、目を引く。彼の鋭い目つきと節制された表情、鮮明な腹筋が見る人たちに強烈な印象を残す。また、感覚的なスタイリングまで加わり、J−HOPE特有の強靱(きょうじん)でありながらも自信あふれるオーラが精いっぱいに引き立つ」と絶賛した。

来月9日には、オフィシャルミュージックビデオの予告編を公開する予定。その後、同13〜14日にソウル郊外の高陽総合運動場で開かれる「j−hope Tour『HOPE ON THE STAGE』FINAL」で「Killin' It Girl(feat. GloRilla)」舞台を初披露し、本格的な活動に突入する。

「Killin' It Girl(feat. GloRilla)」の音源とミュージックビデオは6月13日午後1時に発表される。所属事務所のビッグヒットミュージックは「一瞬恋に落ちたときめきを率直に表現したヒップホップ・ジャンル」と紹介した。