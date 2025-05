【Amazonスマイルセール】 開催期間:5月30日9時~6月2日23時59分

「とらぶる- ダークネス 金色の闇 1/7 完成品フィギュア」(絵夢トイズ)

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に、美少女フィギュアが追加された。セール期間は6月2日23時59分まで。

セールでは、オリエンタル フォレストより発売中の1/7スケールフィギュア「ハナコ」DX Verや、ウイングから発売中のフィギュア「斉藤恵那&ちくわ」、Myethosより発売中のフィギュア「真珠舎利宝幢」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

オリエンタル フォレスト 1/7スケールフィギュア「ハナコ」DX Ver.

本商品は、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「ハナコ」を1/7スケールで立体化したフィギュアの「DX Ver.」。追加の頭部パーツや台座が付属し、制服ボディー、水着ボディーの2体同時展示で楽しめる。

ウイング 1/7スケールフィギュア「ゆるキャン△ 斉藤恵那&ちくわ」

本商品は、TVアニメ「ゆるキャン△」より、斉藤恵那とちくわを1/7スケールで再現したフィギュア。第11話「クリキャン」の1シーンをモチーフに、原型、彩色共に作品の優しい空気感を表現することにこだわり製作されている。恵那のシュラフや防寒バッチリのちくわも忠実に再現。初めてキャンプに参加した恵那とちくわの楽しそうな表情も見所となっている。

Myethos 1/7スケールフィギュア「真珠舎利宝幢」

本商品は、視聴者数9億人以上を記録する中国の番組「国家宝蔵」にて紹介された国宝を新たな形で作り上げるフィギュアシリーズ第3弾。北宋時代に作られた逸品「真珠舎利宝幢」を、イラストレーターのRella氏によって擬人化しており、頂を飾る水晶玉が、微笑を浮かべる魅力的な美少女へと姿を変えている。

手に乗せられたひょうたん瓶、塔を飾る装飾など、すみずみまで優雅な造形。木彫りを表現した台座も含め、「真珠舎利宝幢」の持つ繊細さと美しさが余すことなく表現されている。

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会

(C)Myethos Co., Ltd. All Rights Reserved.