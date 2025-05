【Amazonスマイルセール】 開催期間:5月30日9時~6月2日23時59分

DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド(CFI-ZCT1J07)

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に、DualSenseワイヤレスコントローラーが追加された。セール期間は6月2日23時59分まで。

セールでは、ミッドナイト ブラックやヴォルカニック レッド、スターリング シルバー、カモフラージュといった様々なカラーの純正DualSenseワイヤレスコントローラーがラインナップ。Amazon限定特典のプレイステーション 5用コントローラー充電ケーブル(3m)が付いた商品も割引価格で登場するほか、幅広いカスタマイズが可能なPS5用コントローラーキット「Access コントローラー」も、期間中割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー クロマ インディゴ(CFI-ZCT1J11)【Amazon.co.jp特典】PS5用コントローラー充電ケーブル3m

【純正品】【2個セット】Access コントローラー(CFI-ZAC1J)(PS5用アクセシビリティコントローラーキット)

ゲームプレイの力に、好みのカスタマイズが可能なアクセシビリティコントローラーキット。あらゆる人に向け、より快適に、より長くゲームを楽しめるように設計されている。

アクセシビリティに配慮し、コントローラーは、手で保持せずに据え置きの状態で、机の上や車いすのトレイに置いたままプレイ可能。AMPSマウント(※1)や三脚に簡単に固定でき、360度回転調整できるため、最も快適な角度で使用できる。本商品は2個セット。

(※1)AMPSは、アクセシビリティ周辺機器などを機器に固定するための取り付けネジの業界規格。

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.