【Amazonスマイルセール】 開催期間:5月30日9時~6月2日23時59分

「ミラージュ C04-ATLAS フォックス・アイ Ver.」

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に、コトブキヤのプラモデルが追加された。セール期間は6月2日23時59分まで。

セールでは、「アーマード・コア」特有のゲームシステムである、武器やパーツの組み替えを導入したV.I.シリーズの1/72スケールモデル「ミラージュ C04-ATLUS フォックス・アイVer.」や、「美少女×メカニック」シリーズ「メガミデバイス」のモデル「BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE」、HMMシリーズから「ゾイド」のプラモデル「RZ-013 バスタートータス」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ミラージュ C04-ATLAS フォックス・アイ Ver.」

本モデルでは、ミラージュ製ハイレーザーライフル「WH04HL-KRSW」を標準装備。両肩部のミサイルポッドの発射ギミック、背部ブースターの展開に加え、肩部と脚部に新機軸の可動方法を採用している。

ポリキャップ使用による幅広い可動範囲とマルチランナー(一部透明)により、素組みでも設定に近いイメージに仕上げることが可能。V.I.シリーズ(AC、ACW、ACA、ACH)と互換性があり、自由な組み換えを楽しめる。

「フレームアームズ・ガール フレズヴェルク=アルバス」

木下ともたけ氏デザインによる可変フレームアームズ「フレズヴェルク」を、駒都えーじ氏が美少女化したイラストをもとに立体化したフレームアームズ・ガール「フレズヴェルク」。本商品は同シリーズのバリエーションキットで、フレームアームズでの可変機構をリスペクトした3形態の変形が楽しめる。

「RZ-013 バスタートータス」

ゾイド「カノントータス」のバリエーションモデル「バスタートータス」が登場。本モデルでは「カノントータス」同様、HMM化に伴い高密度ディテールが追加されている。

背部にはボリュームたっぷりで、可動する大型キャノン「720mmビームキャノン」を搭載。「カノントータス」に使用されていた尾部のスパイクも、バスタートータスでは「ショックアブソーバー」として、その巨大な砲身の反動に耐えうる設計になっている。小さいながらも様々なギミックと搭載。脚部の可動やHMMオリジナルギミックである潜行モードへの変形が可能なほか、ボディサイドハッチの開閉も可能となっている。

(C)1997-2011 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C) KOTOBUKIYA

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.