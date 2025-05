【Amazonスマイルセール】 開催期間:5月30日9時~6月2日23時59分

Amazonにて開催中の「Amazonスマイルセール」の対象商品にフロム・ソフトウェアのゲームソフト各種が追加された。開催期間は6月2日23時59分まで。

対象商品には、PS5/PS4用「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE コレクターズエディション」ゲームディスク版及びDLCコード版と、PS4用「ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON コレクターズエディション」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE コレクターズエディション

PS5 ゲームディスク版

PS5 DLCコード版