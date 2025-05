【Amazonスマイルセール】 開催期間:5月30日9時~6月2日23時59分

Amazonにて開催中の「Amazonスマイルセール」の対象商品にスクウェア・エニックスが発売するゲームソフトが追加された。開催期間は6月2日23時59分まで。

今回のセールでは、Nintendo Switch版「オクトパストラベラーII」、Windows版「ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン」、プレイステーション 4版「タクティクスオウガ リボーン 」などが対象タイトルとしてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Nintendo Switch版「オクトパストラベラーII」

本作は、2018年に発売され、全世界出荷+ダウンロードが300万本を突破した「オクトパストラベラー」のシリーズ完全新作RPG。ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」のグラフィックスが、さらなる進化を遂げている。

物語の舞台となるのは、海を隔てて東西に多様な文化が広がり、新時代の産業が花開く大地“ソリスティア”。プレーヤーは、昼と夜で様変わりする世界を、隅々まで探索し尽くすことができる。

Windows版「ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン」

「ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン」はオンライン版「ドラゴンクエストX オンライン」の追加パッケージ。新たな冒険の舞台として「果ての大地ゼニアス」が登場し、異世界へと旅立つ壮大な物語が展開する。また、新職業となる「竜術士」が登場。

※「ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン」をプレイするためには、オンライン版「ドラゴンクエストX」の「目覚めし五つの種族」、「眠れる勇者と導きの盟友」、「いにしえの竜の伝承」、「5000年の旅路 遥かなる故郷へ」、「いばらの巫女と滅びの神」と「天星の英雄たち」の全て、または「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6」のソフトおよびプレイ権利が必要です。

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX