イヤホンが入ってそうなデザイン。

朝にヒゲ剃ったのに、午後になったらまたうっすら生えてる…。毛深い男性ならあるあるですよね。人と会う前にチョイチョイっと身だしなみを整えるべく、小型のシェーバーを使う人もいるかと思います。

せっかくなら小洒落たシェーバーを持っておくと、ちょっぴり気分よくヒゲ剃りができそうです。

チョイ剃りにピッタリのシェーバー

シンプル家電の±0(プラスマイナスゼロ)から、「手のひらサイズのミニシェーバー」がお目見えしました。小さいので携帯性に優れ、カバンの中などで誤作動させないロック機能を搭載。USB-C充電で90分(約5日間)使えるので出先でも活躍します。IPX7防水なので、水ですすぎ洗いができお風呂でも使えます。家でも外でも剃り放題です。

シンプルすぎてほぼAirPods

カラバリはブラックとホワイトの2色展開ですが、AirPodsに似ているので愛用者なら白が相性よさそうです。清潔感もあって美しいガジェットですが、バッグの中で間違えて手に取っちゃうかも?

電動カミソリは3種類の刃がある

この「ミニシェーバー」はヨー軸にスピンする刃でヒゲをカットする「回転式」。ですが巷にはピッチ軸に回る「ロータリー式」と、刃が左右に振動する「往復式」というタイプがあります。

「回転式」は肌にフィットし静かで滑らかに動き、肌に優しい剃り心地。「ロータリー式」はシャープな切れ味で、ヘッドの面積が広いので早剃り向き。「往復式」は深剃りと早剃りが得意ですが、少々音が大きいといった違いがあります。ヒゲの濃さや固さ、身だしなみにかけられる時間で好みが分かれますね。

