グラビア界で注目度急上昇中の榎原依那さんが、発売中の雑誌「ヤングチャンピオン」No.12(秋田書店)表紙&巻頭に登場している。 誌面では、温泉旅館で見せる特別なひとときのグラビアを展開する。 巻中グラビアでは「4代目サンスポGoGoクイーン」の永瀬ひなさんが登場。見る人の心が、ふとした瞬間揺さぶられるような姿を見せる。 付録には、アイドルDVD&ゴジラギャラクシーオデッセイ両面クリアファイルが付く

