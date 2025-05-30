・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．９４ドル（－０．９０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３４３．９ドル（＋２１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３２８．３セント（＋２６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３４．００セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４７．００セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５１．７５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９０．７６（－２．５０）

出所：MINKABU PRESS