¡ÚÌäÂê¡ÛÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤¹¤ëÁ°¤Ë°Ø»Ò¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê ÌäÂê«
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ä¥Þ¥Ê¡¼ÃÎ¼±¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¿·µ¬ Microsoft PowerPoint ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ê¡¼ÃÎ¼±¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Þ¥Ê¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡×¤«¤éËèÆü1Ìä¤º¤Ä½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÄøÅÙÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°Ê²¼¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤ÇÌäÂê¤ËÅú¤¨¤Ê¤µ¤¤¡£
¢£¡ÚÌäÂê11¡Û
»ÑÀª¤ä½êºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò£²¤ÄÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¥¢¡¥ »ÑÀª¤ÎÎÉ¤¤¡¦°¤¤¤Ï¡¢À³Ê¤Ê¤ÉÆâÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡£
¥¤¡¥ °Ø»Ò(¤¤¤¹)¤ËºÂ¤ë»þ¡¢½÷À¤ÏÉ¨¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¾¯¤·³«¤¯Êý¤¬¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¡¥ ¿Í¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤ËÏÓ¤òÁÈ¤à¤ÈÆ²¡¹¤È¸«¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
¥¨¡¥ ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤¹¤ëÁ°¤Ë°Ø»Ò¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£
¢£²òÀâ
°Ø»Ò¤ËºÂ¤ëºÝ¡¢ÃËÀ¤Ï¸ªÉý¤è¤ê¾¯¤·¶¹¤á¤ËÉ¨¤ò³«¤¡¢½÷À¤ÏÉ¨¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤¹¤ëÁ°¤Ë°Ø»Ò¤Î²£¡ÊÈâ¤Ë¶á¤¤²¼ºÂÂ¦¡Ë¤ËÎ©¤Á¡¢°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¥¤¤È¥¨¤Ç¤¹¡£½êºî¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡È¿´¤Î»ÑÀª¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬À³Ê¤äÆâÌÌ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤ËÏÓ¤òÁÈ¤à¤È²£ÊÁ¡Ê¤ª¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¤È¥¦¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£5·î30Æü¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Þ(¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê)¤ÎÆü¡×¡ª ÅöÆü¤Î¸¡ÄêÎÁ¤¬1,000±ß³ä°ú
NPOË¡¿Í ÆüËÜ¥Þ¥Ê¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¥Þ¥Ê¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢5·î30Æü¤ò¡Ö¥³¥ß¥Þ(¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê)¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ß¥Þ¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢ÅöÆü¡¢¸¡Äê¤òWeb¼õ¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¸¡ÄêÎÁ¤ò1,000±ß³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¢£ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§ÅöÆü¤Ï¸¡ÄêÎÁ¤¬1,000±ß³ä°ú¡ª
ËèÇ¯5·î30Æü(¥³¥ß¥Þ¤ÎÆü)¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¤ÎWeb¼õ¸³¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¸¡ÄêÎÁ¤ò1,000±ß³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£Web¼õ¸³¤Î¿½¹þÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://e-manner.net/kojin
¢£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡×¤È¤Ï
¼Ò²ñ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÈÎÉ¤¤¸òÎ®¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡×(ÄÌ¾Î¡§¥³¥ß¥Þ)¤Ç¤¹¡£
¢£¢£»î¸³³µÍ×
¡¦ÌäÂê¹½À®¡¡¡¡¡§ ÁªÂòÌäÂê(10Ìä)¡ÜÀµ¸íÌäÂê(50Ìä)
¡¦¼õ¸³Êý¼°¡¡¡¡¡§ Web²òÅú(¸Ä¿Í¼õ¸³)¡¢¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥È(ÃÄÂÎ¼õ¸³)
¡¦»î¸³»þ´Ö¡¡¡¡¡§ 45Ê¬
¡¦¸¡ÄêÎÁ¡¡¡¡¡¡¡§ 3,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨5·î30Æü¤Ï 2,300±ß
¡¦¸¡Äê¥Æ¥¥¹¥È¡§ 1,320±ß(ÀÇ¹þ)¡¡A4¥Õ¥ë¥«¥é¡¼(¥ï¡¼¥¯¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Amazon KindleÈÇ¤Ï1,250±ß(ÀÇ¹þ)
¿·µ¬ Microsoft PowerPoint ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ê¡¼ÃÎ¼±¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Þ¥Ê¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡×¤«¤éËèÆü1Ìä¤º¤Ä½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°Ê²¼¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤ÇÌäÂê¤ËÅú¤¨¤Ê¤µ¤¤¡£
¢£¡ÚÌäÂê11¡Û
»ÑÀª¤ä½êºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò£²¤ÄÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¥¢¡¥ »ÑÀª¤ÎÎÉ¤¤¡¦°¤¤¤Ï¡¢À³Ê¤Ê¤ÉÆâÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡£
¥¤¡¥ °Ø»Ò(¤¤¤¹)¤ËºÂ¤ë»þ¡¢½÷À¤ÏÉ¨¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¾¯¤·³«¤¯Êý¤¬¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¡¥ ¿Í¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤ËÏÓ¤òÁÈ¤à¤ÈÆ²¡¹¤È¸«¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
¥¨¡¥ ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤¹¤ëÁ°¤Ë°Ø»Ò¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£
¢£²òÀâ
°Ø»Ò¤ËºÂ¤ëºÝ¡¢ÃËÀ¤Ï¸ªÉý¤è¤ê¾¯¤·¶¹¤á¤ËÉ¨¤ò³«¤¡¢½÷À¤ÏÉ¨¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤¹¤ëÁ°¤Ë°Ø»Ò¤Î²£¡ÊÈâ¤Ë¶á¤¤²¼ºÂÂ¦¡Ë¤ËÎ©¤Á¡¢°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¥¤¤È¥¨¤Ç¤¹¡£½êºî¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡È¿´¤Î»ÑÀª¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬À³Ê¤äÆâÌÌ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤ËÏÓ¤òÁÈ¤à¤È²£ÊÁ¡Ê¤ª¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¤È¥¦¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£5·î30Æü¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Þ(¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê)¤ÎÆü¡×¡ª ÅöÆü¤Î¸¡ÄêÎÁ¤¬1,000±ß³ä°ú
NPOË¡¿Í ÆüËÜ¥Þ¥Ê¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡õ¥Þ¥Ê¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢5·î30Æü¤ò¡Ö¥³¥ß¥Þ(¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê)¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ß¥Þ¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¡¢ÅöÆü¡¢¸¡Äê¤òWeb¼õ¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¸¡ÄêÎÁ¤ò1,000±ß³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¢£ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§ÅöÆü¤Ï¸¡ÄêÎÁ¤¬1,000±ß³ä°ú¡ª
ËèÇ¯5·î30Æü(¥³¥ß¥Þ¤ÎÆü)¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¤ÎWeb¼õ¸³¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¸¡ÄêÎÁ¤ò1,000±ß³ä°ú¤·¤Þ¤¹¡£Web¼õ¸³¤Î¿½¹þÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://e-manner.net/kojin
¢£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡×¤È¤Ï
¼Ò²ñ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÈÎÉ¤¤¸òÎ®¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡×(ÄÌ¾Î¡§¥³¥ß¥Þ)¤Ç¤¹¡£
¢£¢£»î¸³³µÍ×
¡¦ÌäÂê¹½À®¡¡¡¡¡§ ÁªÂòÌäÂê(10Ìä)¡ÜÀµ¸íÌäÂê(50Ìä)
¡¦¼õ¸³Êý¼°¡¡¡¡¡§ Web²òÅú(¸Ä¿Í¼õ¸³)¡¢¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥È(ÃÄÂÎ¼õ¸³)
¡¦»î¸³»þ´Ö¡¡¡¡¡§ 45Ê¬
¡¦¸¡ÄêÎÁ¡¡¡¡¡¡¡§ 3,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨5·î30Æü¤Ï 2,300±ß
¡¦¸¡Äê¥Æ¥¥¹¥È¡§ 1,320±ß(ÀÇ¹þ)¡¡A4¥Õ¥ë¥«¥é¡¼(¥ï¡¼¥¯¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Amazon KindleÈÇ¤Ï1,250±ß(ÀÇ¹þ)