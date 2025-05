正解は「例えば」でした!

話をわかりやすくしたり、例を挙げたりするために使うフレーズです。

カジュアルな会話でも、フォーマルな議論でもよく使われますよ。

「Let’s say we arrive at 3 p.m. Will that be too late?」

(例えば午後3時に着くとしたら、遅すぎるかな?)