¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡ªÀ¾Éð¡Ö¼ÖÎð40Ç¯¤Î¿·¼ÖÎ¾¡×±¿¹Ô³«»Ï¤Ø ¸µ¡¦¾®ÅÄµÞ¼Ö¤¬¿·¤¿¤ÊÌç½Ð ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¤Ä¤¤¤Ë°ìÈÌ±¿¹Ô³«»Ï¤Ç¤¹¡ª
5·î31Æü¤«¤é°ìÈÌÎó¼Ö¤Ç±¿¹Ô³«»Ï
¡¡À¾ÉðÅ´Æ»¤¬¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¡×¤È¤·¤Æ¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤«¤é¾ù¼õ¤·¤¿8000·ÏÅÅ¼Ö¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é°ìÈÌÎó¼Ö¤Ç±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
À¾Éð8000·Ï¡Ê²èÁü¡§À¾ÉðÅ´Æ»¡Ë
¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¡×¤È¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤«¤éÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ë¾ù¼õ¤µ¤ì¤¿VVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤Î¼ÖÎ¾¤ò»Ø¤·¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´8000·Á²þ¤á8000·Ï¤È¡¢ÅìµÞÅÅÅ´9000·ÏÅÅ¼Ö¤¬¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¡×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾Éð8000·Ï¤Ï¹ñÊ¬»ûÀþ¤Î¤ß¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£Æ±Àþ¤Ï´ØÅìºÇ¸Å¤Î»äÅ´Ï©Àþ¤Ç¤¢¤ê¡¢1894¡ÊÌÀ¼£27¡ËÇ¯12·î¤ËÀî±ÛÅ´Æ»¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¾®ÅÄµÞ8000·Á¡õÀ¾Éð8000·Ï¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¾è¤êÈæ¤Ù¡õ»£±Æ²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8000·Ï¤ÏÀ¾Éð¿·½É±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î»þ¤ÏÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ìÈÌÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï31Æü¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡8000·Ï¤ÎÂè1ÊÔÀ®¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÅìµÞ¼ÖÎ¾¤ÇÀ½Â¤¡£2006Ç¯¤Ë¹¹¿·¹©»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´û¤ËÌó40Ç¯¤Î¼ÖÎð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÉðÅ´Æ»¤¬VVVF²½¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤òµÞ¤°¤¿¤á¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²þÂ¤¤ÏºÇ¾®¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¥â¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥É¥¢¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LED¼°¼ÖÆâ°ÆÆâÉ½¼¨´ï¡¢¥É¥¢¥Á¥ã¥¤¥à¤Ï¾®ÅÄµÞ»þÂå¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¿¤À¡¢¼ÖÃ¼Éô¤ÎºÂÀÊ¤¬4¿Í¤¬¤±¤«¤é3¿Í¤¬¤±¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎºÂÀÊÉý¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤ÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¹ðÏÈ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÖÆâÅô¤¬LED²½¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£