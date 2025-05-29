コーチが「ピーナッツ」とコラボ、キャラクターを散りばめたバッグなど発売
「コーチ（COACH）」が、誕生75周年を迎える「ピーナッツ（PEANUTS）」とのコラボレーションコレクションを5月30日に発売する。コーチの各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。
コラボコレクションではバッグやシューズ、アパレル、アクセサリーなどを展開し、随所にキャラクターをデザイン。コーチのアイコンバッグの「タビー」や「ローグ」をベースに、ピーナッツ連載初期の1960年代をイメージした新聞プリントのデザインを施した「Coach x Peanuts Newspaper Print Tabby Shoulder Bag 26」（11万円）や、「Coach x Peanuts Newspaper Print Rogue Bag」（18万7000円）、スヌーピーの刺繍をあしらったTシャツ「SNOOPY RINGER T SHIRT」（1万7600円）、1965年のスヌーピーの漫画をプリントしたスニーカー「Peanuts Comic High Line Leather Sneaker」（2万8600円）など35点ほどを用意する。価格帯は9900〜18万7000円。
■コーチ：公式オンラインストア