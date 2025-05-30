¤À¤«¤éÀÐÇË¼óÁê¤ÏŽ¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¤Û¤Î»úŽ£¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¥×¡¼¥Á¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ž¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¥·¥°¥Ê¥ëŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³¾å¿®¸ã¡Ø¹ñ²È¿êÂà¤ò¾·¤¤¤¿ÆüËÜ³°¸ò¤Î°Ç¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶ìÏ«¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ËÌÊýÎÎÅÚ¸ò¾Ä
¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âËÌÊýÎÎÅÚ¸ò¾Ä¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¶ìÏ«¤ÈÎÞ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ÀÑÇ¯¤ÎÎò»Ë¤È·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤ËÆü¥½¤Î¹ñ¸ò¤ò²óÉü¤·¤¿¤Î¤¬1956Ç¯¤ÎÆü¥½¶¦Æ±Àë¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ô¥£¥¨¥È¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñÏ¢Ë®¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¤«¤ÄÆüËÜ¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢»õÉñ½ôÅçµÚ¤Ó¿§Ã°Åç¤òÆüËÜ¹ñ¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ôÅç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤È¥½¥ô¥£¥¨¥È¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñÏ¢Ë®¤È¤Î´Ö¤ÎÊ¿ÏÂ¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¸½¼Â¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Î¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¡£
Ê¿ÏÂ¾òÌóÄù·ë¸å¤Î»õÉñ·²Åç¤È¿§Ã°Åç¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü¥½¶¦Æ±Àë¸À¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÆóÅç¤ÎÊÖ´Ô¤Ë¤·¤«¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Îò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¤³¤½¤¬¥í¥·¥¢¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆËÌÊýÎÎÅÚ¤òÈ¯¸«¡¦Ä´ºº¤·¡¢19À¤µª½é¤á¤Ë¤Ï»õÉñ¡¢¿§Ã°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ñ¸å¡¢ÂòÂª¤ò´Þ¤àËÌÊý»ÍÅç¤Î¼Â¸ú»ÙÇÛ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢19À¤µªÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂòÂªÅç¤È¥¦¥ë¥Ã¥×Åç¤È¤Î´Ö¤ËÎ¾¹ñ¤Î¹ñ¶¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1855Ç¯¤ËÄ´°õ¤µ¤ì¤¿ÆüÏªÄÌ¹¥¾òÌóÂè2¾ò¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£¡Öº£¤è¤ê¸åÆüËÜ¹ñ¤ÈÏ¥À¾°¡¹ñ¤È¤Î¶¡Ø¥¨¥È¥í¥×Åç¡Ù¤È¡Ø¥¦¥ë¥Ã¥×Åç¡Ù¤È¤Î´Ö¤Ëºß¤ë¤Ø¤·¡Ø¥¨¥È¥í¥×¡ÙÁ´Åç¤ÏÆüËÜ¤ËÂ°¤·¡Ø¥¦¥ë¥Ã¥×¡ÙÁ´ÅçÉ×¤è¤êËÌ¤ÎÊý¡Ø¥¯¥ê¥ë¡Ù½ôÅç¤ÏÏ¥À¾°¡¤ËÂ°¤¹¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡×¡£
¢£ËÌÊý»ÍÅç¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿
¤½¤Î¸å¡¢1875Ç¯¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿¡Ö³òÂÀÀéÅç¸ò´¹¾òÌó¡×¤Ç¤Ï¡¢³òÂÀÁ´Åç¤¬¥í¥·¥¢¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀéÅçÎóÅçÃæºÇËÌ¤Î¡Ö¥·¥å¥à¥·¥åÅç¡×¤«¤éÁ°µ¤Î¡Ö¥¦¥ë¥Ã¥×Åç¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç18Åç¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ËÌÊý»ÍÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ï¤ËÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÂ¾¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ë¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»õÉñ½ôÅç¤È¿§Ã°Åç¤ÎÆóÅç¤Î¤ß¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¾åµ¤Î¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÆü¥½¶¦Æ±Àë¸À¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅìµþÀë¸À¡¢¥¯¥é¥¹¥Î¥ä¥ë¥¹¥¯¹ç°Õ¡¢ÀîÆàÄó°Æ¡¢¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ä¥¯À¼ÌÀÅù¡¹¡¢»ÍÅçÊÖ´ÔÍ×µá¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Î¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬Àï¸å¤ÎÆüËÜ³°¸ò¤Îµ°À×¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢°ìÊâ°ìÊâÃÏÊâ¤ò²óÉü¤·¡¢ÉÔË¡¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿ÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¶¦Æ±Àë¸À¤Ë¡ÖÂòÂª¡×¡Ö¹ñ¸å¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
1956Ç¯¤Î¶¦Æ±Àë¸À¸ò¾Ä»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ë¦¤Îµ¢´Ô¡¢µù¶È¸ò¾Ä¤ÎÂÅ·ë¡¢¹ñÏ¢²ÃÌÁ¤È¤¤¤Ã¤¿²ò·è¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ï¡¹¤ÎµÞ¤òÍ×¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿½ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òµÞ¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¦Æ±Àë¸À¤Ë¡ÖÂòÂªÅç¡×¡Ö¹ñ¸åÅç¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Þ¤È¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£
´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¤Ï¤¸¤á¤«¤é»ÍÅç°ì³çÊÖ´Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½Ï¢Â¦¤¬±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï»õÉñ¡¢¿§Ã°¤Î°ú¤ÅÏ¤·Äó°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¹ñ¸å¡¢ÂòÂª¤âÍ×µá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶ÉÊªÊÌ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÉÃº¤Î¶ì¤·¤ß¤È¿ÉÊú¶¯¤¤¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢»õÉñ¡¢¿§Ã°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¸å¡¢ÂòÂª¤ò´Þ¤á¤¿»ÍÅç¤Îµ¢Â°¤ÎÌäÂê¤¬¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥í¥·¥¢¤ËÎÎÅÚÌäÂê¤òÇ§¤á¤µ¤»¤¿ÅìµþÀë¸À
ÎÎÅÚ¸ò¾Ä¤ÎÎò»Ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
1956Ç¯¤ÎÆü¥½¶¦Æ±Àë¸ÀÄù·ë¸å¡¢¥½Ï¢À¯ÉÜ¤ÏÄ¹¤é¤¯Æü¥½´Ö¤Ç¤ÎÎÎÅÚÌäÂê¤ÎÂ¸ºß¤µ¤¨¡¢Ç§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á²¤¯1973Ç¯¤ÎÅÄÃæ³Ñ±ÉÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎºÝ¡¢¥Ö¥ì¥¸¥Í¥Õ½ñµÄ¹¤ÏÅÄÃæÁíÍý¤ËÇ÷¤é¤ì¤ÆÎÎÅÚÌäÂê¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ýÆ¬¤ÇÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½Ï¢À¯ÉÜ¤¬ÎÎÅÚÌäÂê¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¸½ñ¤ÇÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¤ÎÎ¾À¯ÉÜ´Ö¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜÂ¦¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ©¤ÎÄ¹¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤Æ¯¤¤«¤±¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1993Ç¯10·î¡¢¥¨¥ê¥Ä¥£¥óÂçÅýÎÎË¬Æü¤ÎºÝ¤Ë¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÀë¸À¤À¡£
Æ±Àë¸À¤Ï¡¢»ÍÅç¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¤¬¤³¤ì¤é»ÍÅç¤Îµ¢Â°¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÌÀµ¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡ÊÎÎÅÚÌäÂê¡Ë¤òÎò»ËÅª¡¦Ë¡Åª»ö¼Â¤ËÎ©µÓ¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤Î¾åºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ôÊ¸½ñµÚ¤ÓË¡¤ÈÀµµÁ¤Î¸¶Â§¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂ¾òÌó¤òÁá´ü¤ËÄù·ë¤¹¤ë¤è¤¦¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤â¤Ã¤ÆÎ¾¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸¤ò´°Á´¤ËÀµ¾ï²½¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¡×¤È¤Þ¤Çµ¬Äê¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤³¤½¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ëËÌÊý»ÍÅç¤¬ÉÔË¡¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔÀµµÁ¡×¤ò²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤òÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²Æì¤è¤ê¤âÂç¤¤¤ÂòÂª¡¢¹ñ¸åÅç
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆóÅçÊÖ´Ô¤Ç·èÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢4Ê¬¤Î2¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á50¡ó¤Î¥²¥¤¥ó¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ËÌÊý»ÍÅçÁ´ÂÎ¤ÎÌÌÀÑ¤Ï5000Ê¿Êý¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»õÉñ½ôÅç¤È¿§Ã°Åç¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÎ¾¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â350Ê¿Êý¥¥í¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£»ÍÅçÁ´ÂÎ¤Î1³ä¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
³°Ì³¾Ê¤¬¹ñÆâ¹ÊóÍÑ¤Ë2014Ç¯3·î¤ËºîÀ®¤·¤¿¡ÖËÌÊýÎÎÅÚ¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¤µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂòÂªÅç¤ÏÆüËÜºÇÂç¤ÎÎ¥Åç¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñ¸åÅç¤ÏÆóÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÎ¥Åç¤Ç¤¹¡×
º´ÅÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Æì¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¡£ÂòÂª¡¢¹ñ¸å¤Î°ÕµÁ¤¬¤è¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤ëµ½Ò¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÆóÅç¤Î½ÅÍ×À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
ÌÌÀÑ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ªÀï»þ¤Î¿Í¸ý¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ËÌÊý»ÍÅçÁ´ÂÎ¤Ë1Ëü7000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜ¿Íµï½»¼Ô¤¬¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¹ñ¸å¡¢ÂòÂª¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¶¿Î¤¤«¤é¥½Ï¢Ê¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉð´ï¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤¿ÉÔ¾òÍý¤òÀµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö4¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤È¡Ö2¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸¶Àø¤¬Í·×µ(¤æ¤¦¤è¤¯)¤·ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÇÁÀ¤¨¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¡£ÊÆ¥½ÎäÀï´ü¤Ë¤Ï¥½Ï¢¸¶Àø¤ÎÀ»°è¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿å°è¤À¡£¤½¤Î¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ø¤Î½ÐÆþ¸ý¤òÙ¯(¤ä¤¯)¤¹¤ëÂòÂª¡¢¹ñ¸åÅç¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤Ï¡¢²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤à¤í¤ó¡¢ÎÎÅÚ¸ò¾Ä¤ÏÁê¼ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¡£¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÄ¥ÄÌ¤ê¡¢»ÍÅç¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ä¤ÄÆ¬¤ÎÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤òÐØ(¤Þ)¤¿¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö4¡×¤«¤é»Ï¤á¤ÆÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤ë¤Î¤È¡¢¡Ö2¡×¤Ç»Ï¤á¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤â¸ò¾Ä¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¡Ö½ÀÆð¤Ê¡×¤Þ¤Ç¤Î¸ò¾Ä»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤È¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ï¡¢»õÉñ¡¢¿§Ã°¤ÎÆóÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¤Î¡ÖÊÖ´Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¸¢¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤Î¡Ö°ú¤ÅÏ¤·¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖÆóÅçÊÖ´Ô¡×¤Ç¤µ¤¨³ÐÂ«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£³°Ì³¾Ê¤Ë¤ÏÎ³¤¾¤í¤¤¤Î¿Íºà¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
Ä¹Ç¯ÆüÏª´Ø·¸¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢³°¸ò¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä·Ð°Þ¤ËÄÌ¶Ç¤·¤Æ¤¤¤¿³°Ì³´±Î½¤³¤½¤¬¡ÖÁíÍý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆóÅçÊÖ´Ô¤òµÞ¤°¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹ñ±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÂòÂª¤È¹ñ¸å¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¾ÊÆâ¤Î¿´¤¢¤ë¥í¥·¥¢ÀìÌç²ÈÅù¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¿¸Î¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÊýÅª¤Ë¾ùÊâ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¿åË¢¤Ëµ¢¤¹¤Î¤«¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¸åÈ¾´ü¡¢ÆÃ¤Ë2016Ç¯12·î¤ÎÄ¹Ìç²ñÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüÏª¸ò¾Ä¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿ºÝ¤Î³°Ì³¾Ê»öÌ³Åö¶É¤Î¥é¥¤¥ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»öÌ³¼¡´±¡¢À¯Ì³Ã´Åö³°Ì³¿³µÄ´±¡¢²¤½£¶ÉÄ¹¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬¹ñºÝË¡¶É¡Êµì¾òÌó¶É¡Ë½Ð¿È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æ±¶É¤ÇÃ´Åö´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼óÀÊ»öÌ³´±¡¢²ÝÄ¹¤É¤³¤í¤«¶ÉÄ¹¤Þ¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¾òÌó¶É¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤ËÄÌ¶Ç¤·Ë¡Î§Åª¤Ë¶Ú¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È½¸ÃÄ¤À¡£ÃÏ°èÃ´Åö¤ÎÃÏ°è¶É¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÎ¸¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤ÊÂÅ¶¨¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò²ü¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾òÌó¶É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½Åö»þ¡¢ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¾òÌó¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹âÅç±×Ïº»á¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤È¾òÌó¤Ë½¾¤Ã¤¿ÀµÏÀ¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¤Ë¡¢»þ¤Î¼þ²¸ÍèÃæ¹ñÁíÍý¤«¤é¡ÖË¡ÈÛ(¤Û¤¦¤Ò)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ë¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ê°ïÏÃ¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¢£°ÂÇÜÁíÍý¤Ë¡ÖÆóÅçÊÖ´Ô¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈëÝ¸À¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿
²¾¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾òÌó¶É¤ÎDNA¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüÏªÎÎÅÚ¸ò¾Ä¤ÎÅ¸³«¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Èà¤é¤³¤½¡¢¼ã¤¤Ã´Åö´±»þÂå¤«¤éÆüÏª¸ò¾Ä¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÍÅçÊÖ´Ô¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤¬Îò»ËÅª¤Ë¤â¹ñºÝË¡¾å¤âÀµÅö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÊÆâ³°¤Ç·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥¬¥·¡¼ºî¤ê¤Ë¶Ð¤·¤àÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¶ñ¿½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¸Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÀµÅö¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤À¤í¤¦¡£
¸ò¾Ä¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¾ÊÆâ´´Éô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶ÉÄ¹¡¢³°¿³¡¢¼¡´±¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Î¤Ü¤ä¤¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖË¡ÈÛ¡×¤ÎÇØ¹ü¤âââ»ý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤³¤½¤Ï¹ñ±×¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²ÈÂ¸Î©¤Îº¬¸»¤À¡£¼É½¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ç¤âÁíÍý¤òëÝ¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤³µ¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÆóÅçÊÖ´Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È
Èà¤é¤¬Ã´Åö´±¤Î»þ¤Ë¾å»Ê¤Î¾òÌó¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÎäÅ°¤Ê´Ñ»¡¤È¸·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¸Î¡¦Ã°ÇÈÕé¸µ¥í¥·¥¢Âç»È¤À¤Ã¤¿¡£Á°µ¤ÎÅìµþÀë¸À¤ò´Þ¤á¡¢Ãå¡¹¤ÈÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Á¡¢Îò»Ë¤ÎÉÔÀµµÁ¤òÀµ¤¹¤Ù¤¯»ÍÅçÊÖ´Ô¤ÇÎÎÅÚÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯Àºº²¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿»ø¤À¤Ã¤¿¡£
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Ä¡¹¤ÈÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬°ì¸Ü¤À¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1956Ç¯¤Î¶¦Æ±Àë¸À¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ò¤¤º¤êÌá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎÎÅÚ¸ò¾Ä¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸åÇÚ¤Î¸ò¾Ä¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Àô²¼¤ÎÃ°ÇÈÂç»È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆóÅçÊÖ´Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬¡¢¹ñ¸å¡¢ÂòÂª¤Î¡ÖÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÆüÏª¤Î¡Ö¶¦Æ±·ÐºÑ³èÆ°¡×¤À¤Ã¤¿¡£³¤»ºÊª¤Î¶¦Æ±ÁýÍÜ¿£¡¢²¹¼¼ÌîºÚºÏÇÝ¡¢Åç¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î³«È¯¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¡¢¤´¤ß¤Î¸ºÍÆÂÐºö¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸õÊä¤È¤·¤ÆÆüÏªÎ¾À¯ÉÜ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¡¢Áá´ü¼Â»Ü¡¢¶ñÂÎ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤«¤ó¤¬¤ß¡¢À¯ÉÜ¤À¤±¤Ç¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÅþÄì¤Ê¤¯¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶¦Æ±·ÐºÑ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡Ö·¯Â¦¤ÎÕ¡¡×¤«¤é»²²Ã¤ò¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Î´Ö¤Ë¤µ¤¨¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÄ¹´ü°ÂÄêÀ¯¸¢¤ÎÍ×ÀÁ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä·ÐºÑ¼Â¸½À¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢²¿¸Î¤³¤³¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈëÃ¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÆóÅçÊÖ´Ô¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë
ÂÐÏª¸ò¾Ä¤ò½ä¤ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔºî°Ù¤È¿Ê¸À¤òí´í°¤¦¶±Øï¤Ê»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤Î°Ç¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿Îã¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¸å¤Î¥í¥·¥¢¤È¤Î¹ñ²È´Ö¤Î´Ø·¸¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾åÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤À¯¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¡¢ÆóÅçÊÖ´Ô¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤¬ËÜÍè¤Î»ÍÅçÊÖ´ÔÍ×µá¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤âÀÐÇËÀ¯¸¢¤â¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ë³Í¤é¤ì¤¿ÎÎÅÚ²óÉü¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤ò¼º¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬Ç¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤À¡£2022Ç¯¤ËÆóÅÙÌÜ¤Î¿¯¹¶¤ËÁø¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢Á²¤¯Àï¤Ã¤Æ¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÀï¶·¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ËÝ¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤ËÉé¤±¤ÆÉÔË¡Àêµò¤µ¤ì¤¿ËÌÊý»ÍÅç¡£¸½¹Ô·ûË¡²¼¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤ËÁÊ¤¨¤Æ¼è¤êÊÖ¤¹Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÊÖ´Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÇ¦ÂÑ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¸ò¾Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ´Ç¯Ã±°Ì¤ÎÄ¹´üÀï¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Î×¤á¤Ê¤¤¸ò¾Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¸½¼Â¤äÁê¾ì´Ñ¡¢Îò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë³°Ì³´±Î½¤³¤½¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ë°ÂÇÜÁíÍý¤Ë¡ÖºÆ¹Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸åÉÕ¤±¤Î¥¿¥é¥ì¥ÐÏÀ¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬²â¤¬´Ø¤Î´±Î½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
»³¾å ¿®¸ã¡Ê¤ä¤Þ¤¬¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë
Á°Ãó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È
1961Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1984Ç¯³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯ºß¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¹ñºÝµ¡´ØÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô°ìÅù½ñµ´±¡¢¤½¤Î¸åÆ±»²»ö´±¡£ËÌÊÆÆó²ÝÄ¹¡¢¾òÌó²ÝÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢07Ç¯°ñ¾ë¸©·ÙËÜÉô·ÙÌ³ÉôÄ¹¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò·Ð¤Æ¡¢09Ç¯¤Ë¤Ïºß±Ñ¹ñÆüËÜ¹ñÂç»È´ÛÀ¯Ì³Ã´Åö¸ø»È¡£¹ñºÝË¡¶É¿³µÄ´±¡¢Áí¹ç³°¸òÀ¯ºö¶É¿³µÄ´±¡ÊÀ¯ºö´ë²è¡¦¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç»È¡Ë¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê½êÄ¹Âå¹Ô¤òÎòÇ¤¡£¤½¤Î¸å¡¢17Ç¯¹ñºÝ¾ðÊóÅý³ç´±¡¢18Ç¯·ÐºÑ¶ÉÄ¹¡¢20Ç¯Ãó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤Ë½¢Ç¤¡£23Ç¯Ëö¤ËÂà´±¤·¡¢¸½ºß¤ÏTMIÁí¹çË¡Î§»öÌ³½êÆÃÊÌ¸ÜÌäÅù¤òÌ³¤á¤Ä¤Ä¡¢³°¸òÉ¾ÏÀ³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢Ãó¹ëÂç»È»þÂå¤Î¸«Ê¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÆîÈ¾µåÊØ¤ê¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©´ë²è½ÐÈÇÉô¡Ë¡¢¡ØÃæ¹ñ¡ÖÀïÏµ³°¸ò¡×¤ÈÆ®¤¦¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÁ°Ãó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È »³¾å ¿®¸ã¡Ë