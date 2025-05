英語で「もっと自信を持って」は何て言う？ 自信がなさそうな相手を励ます英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。

自分の能力が足りていないと思っていたり、何かにチャレンジするときに失敗しそうとネガティブになったり、「私なんて……」と自分のことを過小評価する人が稀にいますが、今回はそんな自信のない人を励ますときに役立つ英語表現を紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

自信のない人を励ますときの英語表現

謙遜している相手に「そんなことないよ」と優しく否定しつつ、励ましたいとき、どのような英語フレーズが思い浮かびますか? ニュアンス別にいくつか紹介します。

【1】Come on, give yourself some credit. 「もっと自分を認めてあげてよ」

【解説】直訳は「自分を少しは評価してよ」となります。謙遜しすぎたり、自信がなさそうな相手に対して、もっと自分の努力や成果を認めてほしいときに使う励ましの言葉です。「Come on」は相手を励ますほかに、「さぁ早く」と催促するときにもよく使われます。

【2】Don't sell yourself short. 「自分を過小評価しないで」

【解説】「sell(売る)」という動詞を使った言い回しです。「自分を安売りするな」つまり、「自分の能力や価値を低く見積もらないで」という意味になります。本当はできているのに「たいしたことないよ」と言う相手への励ましによく使われます。

【3】You’re being too hard on yourself. 「自分に厳しすぎるよ」

【解説】ミスを気にしすぎていたり、落ち込んでいる相手を優しくフォローしたいときに使える一言。「hard」は「難しい」以外にもこのように「厳しい」という意味でも使われることが多いので、覚えておきましょう。

