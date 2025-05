まさか、いま結婚報告を聞くことになるとは誰も思っていなかっただろう。ドラマチックな恋愛をしてきたことで知られ、最近では闘病の様子を赤裸々に語っている梅宮アンナが、出会って10日で結婚したと明かして世間を驚かせている。臨床心理士の岡村美奈さんが、アンナと今回のお相手に共通するものについて分析する。

【写真】突然の結婚発表を行った梅宮アンナのインスタ。他、お相手はダンディーな”イケオジ”、過去に交際の”稀代のワル”の写真なども

タレントの梅宮アンナさん(52歳)が自身のInstagramで結婚したことを報告した。インスタグラムのストーリーズに「Happy Wedding 泰規&アンナ様」と書かれたカードと花の写真を投稿。入籍したのは5月23日、お相手は世界で活躍するアートディレクターの世継泰規さん(59歳)で、なんと出会って10日目に入籍したという電撃結婚だ。

いらぬお節介だが、アンナさんが結婚というニュースを見て、ちょっとだけ心配になった。過去に世間を騒がせた騒動を見る限り、男運が悪いというのか、相手の選び方が下手というのか。美貌と抜群のスタイルで人気絶頂の頃、交際していた元タレントの羽賀研二は、父親で俳優の梅宮辰夫さんに「稀代のワル」と言われたのが予言だったかのように、その後、複数回の逮捕と有罪判決を受け、二度にわたり服役している。羽賀と破局した2年後に、できちゃった婚した相手とは結婚から2年後に離婚しているが、その元夫は翌年に違法カジノで摘発され逮捕、有罪判決を受けた。

だから彼女には、恋をすれば他のことなどお構いなしに一途になるタイプというイメージがある。出会って10日で入籍と聞けば、今度は大丈夫なのか?と思ったのだ。なので、お相手はどんな人なのか。2023年8月に乳がんであることを公表し、闘病中という状況での結婚に迷いはなかったのかなど、いくつかのメディアが彼女やご主人となった世継さんにインタビューした記事を読んだ。

結婚の決め手にはよく「価値観が似ている」「一緒にいて楽」があるといわれる。今回彼女が結婚を決めた理由にもこの2つはあるのだが、世間一般がいう価値観や楽さとは少し違う。価値観も楽さもその根っこにあるのが「死生観」。生きていく上で土台となるような死生観が、2人に共通しているのだろう。

死生観とは、生と死に対する個人の考え方や価値観のこと。死ぬことと生きることをどう考えているのかということだ。元気で若ければ死は遠い存在だが、年を取って老いたり、死を身近に感じるような病気になれば、嫌でも死を考えるようになる。死について考えるのは怖いし不安になるものだが、死について触れるのをやめたり、考えるのを避ければ、死はますます怖いものになる。だが死について考え、死を受け入れることで、その先の生き方は前向きになるという。

ステージ3Aの乳がんと診断され、右胸の全摘手術を受け、まだ放射線治療を行っているというアンナさんが、『めざましテレビ』(フジテレビ系)のエンタメニュースサイト「めざましmedia」で語った結婚理由の1つが「共感」。共通していたのが大病の経験で、世継さんは脳梗塞を患ったことがあった。後遺症で互いに手がしびれている”しびれ仲間”だと笑ったという彼女は、「どっちかが健康だったら結婚はなかったと思います」。「相手がすごく健康だとプレッシャーを感じるというか」というように、相手に負い目を感じてしまう。いつどうなるのか、相手に迷惑をかけるかもという不安もある。

「明日どうなるか分からない人と一緒にいることの方が、私にはあっていたんじゃないかな」と語ったように、互いにいつどうなっても、どうなろうという覚悟や心の準備があれば、2人でいることが心強く、生きていくのが楽になる。

「『私たち残り何年生きるんだろうね?』という現実的な話もして、再発して長くないかもしれないし、あと3年かもしれないし、10年かもしれないけど、私は一緒にいたいなと思ったので」。今の彼女は闘病中で、いつ死がくるのかわからないと感じている。だからこそ日々を大切に楽しくするため今をどう生きるべきか、どう生きていけばいいのか、どう死ぬのかを共に考え話し合える相手を選んだのだろう。

お相手の世継さんもInstagramで「A woman with pure heart is pure in every way I married such a person(純粋な心を持つ女性はすべてにおいて純粋、そんな人と結ばれました)と投稿。素敵な人と結ばれたアンナさんには、今度こそ幸せになってほしい。