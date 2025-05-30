¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Î¿Íµ¤No.1¡È¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡É¤ËÂÔË¾¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¢ö
¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Øtu-hacci(¥Äー¥Ï¥Ã¥Á)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5·î28Æü(¿å)12:00~¡Ô¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¡Õ¥¢¥ê¥åー¥ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ç¹¥¤ß¤ÎÀ¹¤ê´¶¤ËÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¡Û¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¥·¥êー¥º
Ž¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Û¤ÜZERO¤Ê¤Î¤Ë¤¯¤Ã¤¤êÃ«´ÖŽ£¤ò¼Â¸½¡£
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¹¤ì¤ë!¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¡Ù¤Ï¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Ç¿Íµ¤No.1¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡Ô¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¡Õ¥¢¥ê¥åー¥ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä¤òÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¹½Â¤¤ÇÍýÁÛ¤Î´Ý¶»¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÇöÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤â¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¥¤¥ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡ÚPoint1¡Û¹¥¤ß¤ÎÀ¹¤ê´¶¤ËÄ´À°¤¬²ÄÇ½
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ï¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÃåÍÑ´¶¤ÈÃ«´Ö¤òÎ¾Î©¡£
¡ÚPoint2¡Û°ÂÄê´¶¤¬È´·²¤ÎW¥¹¥È¥é¥Ã¥×
°ÂÄê´¶¤¬È´·²¤ÎW¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¡¢¹â¤¤¥Ð¥¹¥È°ÌÃÖ¤ò°Ý»ý¡£
¡ÚPoint3¡Û¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×
Âç¿Íµ¤¤ÎÏÆ¹âÀß·×¤ÈU»ú¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢E¥«¥Ã¥×°Ê¾å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥ÈÈ©Â¦¤Ë¥Ñ¥ïー¥Í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¾åÀ¾Îç¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡¢DRW¤Î¡É¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò¤´¾Ò²ð♡
¥¢¥ê¥åー¥ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä
²Á³Ê:4,380±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º:A70-F75(¥«¥éー:Á´3¿§)
¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ËÍýÁÛ¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ø
º£²ó¤ÏŽ¢¥Äー¥Ï¥Ã¥ÁŽ£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¡Ô¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¡Õ¥¢¥ê¥åー¥ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ç¹¥¤ß¤ÎÀ¹¤ê´¶¤ËÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔ²÷´¶¤â¾¯¤Ê¤¤¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¡£
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ìー¥¹¤Çºî¤é¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£