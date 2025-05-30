¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¢ª·ÝÇ½³¦°úÂà¤Î44ºÐ¸µ½÷Í¥¡¢àÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñá¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤ª»Ñ¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÈÂçËâ¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¡¦º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£±ÝËÜ¤µ¤ó¤Î¡¢°úÂà¸å¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¡ªÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó
±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄà¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥«¥Å¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¡¢¥«¥¸¥Äà¤ê¹ñºÝÂç²ñ¡ØIBARAKI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL in Hitachinaka¡ÝOarai Resort 2025¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¡¢¶¦¤Ë¤¿¤¹¤¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥·¥«¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°®¼ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢³Ú¤·¤²¤ËÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±ÝËÜ¤µ¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¤µû¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÃÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¡Ö²ÃÆà»ÒÍÍ¤ÎÇò¤¤°áÁõ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö²»Ìµ²ÄÎù¤µ¤ó¤È¤«²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤«¤·¤é¡©¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¤ª»Ñ¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1995Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò2¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2005Ç¯¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢07Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£