È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡ÖÀáÌÜÀáÌÜ¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¡¡·ëº§»ØÎØ¤ä½ËËë¤â
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÏ»·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡Ê6·î2Æü½éÆü¡Ë¤Î¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î½ËËë¤òÈäÏª¡£5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¤«·îÌÜ¤ËÆþ¤ë½±Ì¾ÈäÏª¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë½ËËë¤Ï¡¢ÆüËÜ²è²È¤ÎÂç²Ï¸¶Åµ»Ò¤µ¤ó¤¬¸¶²è¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ ¥¸¥å¥¨¥é¡¼¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Â£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ËËë¤ò¸«¤¿µÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç²Ï¸¶ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â£Äè¤¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤¬²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂçÎØ¤Î²Ö¤¬¡¢ÂçÎØ¤ÎµÆ¤Î²Ö¤¬¤³¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Ï»·î¶½¹Ôµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤³¤ÎµÆ¤Î²Ö¤è¤¦¤Ë¡¢µÆ¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¹â·é¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹â·é¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂçÎØ¤Î²Ö¤¬ºé¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÊÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ11ºÐ¤È¡Ë¿Æ»Ò¤Ç½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¡¢·üÌ¿¤Ë¶Ð¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤«°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»ä¤Ï·ëº§»ØÎØ¤¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀáÌÜÀáÌÜ¤Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¤ªÉÊ¤¬²æ¡¹²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½±Ì¾¤Î¤ª¤ê¤Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ÍÍ¤«¤é¤³¤Î½ËËë¤ò¤´Â£Äè¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶·ã¤·¤Æº£¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÔ¥µÆº×¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤ÎÀé°¬³Ú¤Ë¡¢¿Æ»Ò3Âå¤Ç¡ØÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÃæÆü¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤»¤¬¤ì¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ø³êÀîÅÚ¶¶¤Î¾ì¡Ù¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼·ÂåÌÜ¤ÎµÆ¸ÞÏº¡Ê82¡Ë¤È3¿Í¤ÇÊÂ¤Ó¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¼·ÂåÌÜ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¼·ÂåÌÜ¤Ï¡¢¡Ê»ÔÀî¡ËÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î¤´¾µÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò3Âå¤Ç¡ØÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¡Ø³êÀîÅÚ¶¶¤Î¾ì¡Ù¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½ËËë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤òÁ°¤Ë¡¢È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº½±Ì¾¤ÈÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ½±Ì¾ÈäÏª¤òµÇ°¤·¤Æ¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø½±Ì¾Å¸¡Ù¡Ê5·î29Æü¡Á6·î30Æü¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Æó¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤ÎÂæËÜ¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾¡Ù¤Î¾®Æ»¶ñ¡¢Ï¢»â»Ò¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÊ¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£