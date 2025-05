6月1日(日)15時00分〜16時55分(最大延長17時25分まで)、ラグビー日本一決定戦「NTTジャパンラグビー リーグワン プレーオフ決勝 東芝ブレイブルーパス東京 vs クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」を地上波・日本テレビで生中継、動画配信サービス・Huluでライブ配信!

2022年に開幕し、4季目を迎えた日本最高峰リーグ・ジャパンラグビー リーグワン。日本ラグビーの継続的発展、ラグビー文化の定着を見据え、日本最高峰の戦いが繰り広げられている。ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会へ向け、更なる強化を続ける日本ラグビーにとっても重要な舞台。

6月1日(日)、スポーツの聖地・国立競技場で、昨季のジャパンラグビー リーグワン・プレーオフトーナメント決勝を制した東芝ブレイブルーパス東京と、2季ぶりに決勝進出を成し遂げたクボタスピアーズ船橋・東京ベイが大舞台で激突。昨季の決勝で埼玉ワイルドナイツとの死闘の末24対20で王座を手にした東芝ブレイブルーパスは、「日本ラグビーの象徴」リーチマイケルやワーナー・ディアンズといった日本代表の中軸に、19・23年W杯ニュージーランド代表の司令塔にして世界的スター、リッチー・モウンガらがリーグワン初連覇を目指す。対するは日本代表のキャプテンを担う立川理道や攻撃の要であるスクラムハーフで躍動する藤原忍、さらに南アフリカ代表が誇る「仕事人」マルコム・マークスら揃うクボタスピアーズ船橋・東京ベイ。2季ぶりの「王座奪還」を誓う。この両チームの過去対戦成績は、14勝8敗で東芝ブレイブルーパス東京が勝ち越している。

※参考:トップリーグ(リーグワンの前身)が創設された2003年以降の両チーム対戦成績

東芝ブレイブルーパス東京:14勝 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ:8勝

そして中継では、国立競技場での「ドローンカメラ」や「ゴールポストカメラ」といった選手を間近にとらえる新技術に加え、 日テレAI「エイディ」を使い、選手のスゴさが分かる「プレースキックの距離と角度」をCG表示するシステムなど、様々な施策も。

中継の解説は、11・15・19・23年W杯に日本代表として4大会連続出場のレジェンド・堀江翔太氏。プレーヤーゲストには、23年W杯日本代表でキャプテンを務めたトヨタヴェルブリッツの姫野和樹選手と、コベルコ神戸スティーラーズに所属し19・23年W杯日本代表の山中亮平選手。さらに芸能界屈指のラグビー通として知られる上田晋也と櫻井翔をゲストに迎え、ラグビーファン待望の4代目王者を決する頂上決戦をお届けする。

■「Good For the Planet×ZIP!」では櫻井翔「ラグビー界のグップラな取り組み」を紹介

当日14:00からは日本テレビにて 「Good For the Planet×ZIP!」を放送。試合前の国立競技場から生中継!日本テレビ系「Good For the Planet ウィーク」通称「グップラ」は、地球のため、未来のために持続可能な取り組み=「グップラ」なことを提案し、視聴者の皆さんとともに「地球のため、未来のため、より良い暮らしのために今できること」を考えていくキャンペーン。この番組では、櫻井が「ラグビー界のグップラな取り組み」をお届けする。

■地上波データ放送では「両チームの今季成績」「日本代表情報」を紹介!

地上波データ放送では、決勝まで勝ち上がってきた東芝ブレイブルーパス東京とクボタスピアーズ船橋・東京ベイの軌跡に迫る今季成績情報と、ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会へ向けた日本代表情報を紹介。ラグビー好きの方も、ラグビーにあまり馴染みない方も、楽しめる内容となっている。

■ジャパンラグビー リーグワン×DayDay.「LOVEダン」コラボの模様も紹介!

ジャパンラグビー リーグワンと、日本テレビ系「DayDay.」の高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン」のスペシャルコラボが実現。優勝校の新潟県・上越高校のダンスパフォーマンスがハーフタイムに行われる。中継番組内で高校生たちが躍動する姿もお届けする。

■放送予定

「ラグビー日本一決定戦!NTTジャパンラグビーリーグワン プレーオフ決勝」

6月1日(日)15時00分〜16時55分(最大延長17時25分まで)

地上波日本テレビ系全国ネットで生中継 ・ Huluでライブ配信

ゲスト:上田晋也、櫻井翔

プレーヤーゲスト:山中亮平(コベルコ神戸スティーラーズ所属/19・23年W杯代表)

姫野和樹(トヨタヴェルブリッツ所属/19・23年W杯代表)

解説:堀江翔太(11・15・19・23年W杯代表)

実況:山本紘之(日本テレビアナウンサー)

リポーター:中野謙吾(日本テレビアナウンサー)

