【球宴第7回中間発表】先発部門1位が入れ替わり 抑え2位の中日・松山晋也が10万超えトップに約6千票差
日本野球機構(NPB)は29日、7月23日と24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。
外野手部門1位の阪神・森下翔太選手が、22万票を超え両リーグトップとなっています。
先発投手部門では、巨人・山崎伊織投手を抜き阪神の村上頌樹投手が約700票差をつけて1位に立ちました。
また、抑え投手部門では2位の中日・松山晋也投手が10万票を超え、トップの巨人・マルティネス投手に約6000票差としています。
▽以下、各部門の上位選手(5月29日時点)
【先発投手】
1位 村上頌樹(阪神)72,150票
2位 山崎伊織(巨人)71,406票
3位 才木浩人(阪神)47,419票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)125,076票
2位 石井大智(阪神)70,285票
3位 清水達也(中日)65,336票
【抑え投手】
1位 R.マルティネス(巨人)113,412票
2位 松山晋也(中日)107,182票
3位 岩崎優(阪神)66,297票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)141,074票
2位 坂本誠志郎(阪神)64,134票
3位 山本祐大(DeNA)47,847票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)130,155票
2位 T.オースティン(DeNA)80,685票
3位 J.オスナ(ヤクルト)55,098票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)138,131票
2位 中野拓夢(阪神)107,230票
3位 吉川尚輝(巨人)66,716票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)197,615票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)56,923票
3位 小園海斗(広島)47,327票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)113,437票
2位 木浪聖也(阪神)79,234票
3位 森敬斗(DeNA)36,285票
1位 森下翔太(阪神)223,864票
2位 近本光司(阪神)164,574票
3位 上林誠知(中日)96,490票
4位 岡林勇希(中日)87,219票
5位 S.ファビアン(広島)69,528票