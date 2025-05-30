¡ÖÎ¾¹ñ¤ÎÀµ¾ï¤Ê¿ÍÅª¸òÎ®¤òË¸³²¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹³µÄ¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥Ó¥¶¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½Êý¿Ë¼õ¤±¡¡
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ó¥¶¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï28Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤ä¡Ö½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¡×¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï29Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÌÓÇ« ÊóÆ»´±
¡Ö¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ä¹ñ²È°ÂÁ´¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢Æ»Íý¤â¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤ò¿¼¹ï¤ËÂ»¤Í¡¢Î¾¹ñ¤ÎÀµ¾ï¤Ê¿ÍÅª¤Ê¸òÎ®¤òË¸³²¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ï¤ª¤è¤½27Ëü7000¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼«Í³¡¢³«Êü¡Ù¤¬¤¦¤½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òË½¤¡¢¹ñ²È¤Î¿®ÍÑ¤ò¤µ¤é¤ËÂ»¤Í¤ë¤À¤±¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£