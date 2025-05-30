31Æü³ÚÅ·ÀïÀèÈ¯¡¡¥½¥Õ¥È¡¦¾¾ËÜÀ²¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸À±¤Øµ¤¹ç¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×23Ç¯8·î¤Ë³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½é¹õÀ±
¡¡¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤ËÀçÂæ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢31Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ÇºòÇ¯9·î¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿23Ç¯8·î27Æü°ÊÍè¡£4²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ5¼ºÅÀKO¤Ç¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡£2Ç¯Á°¤«¤é¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ïº£µ¨13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦42¡£³«ËëÁ°¤ÏÀèÈ¯¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÇÃæ·Ñ¤®¤Ø²ó¤ê12»î¹ç¤Ç16²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£21Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤·¡¢5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£À¨¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡29Æü¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÄ¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤¿¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È°ÒÀªÎÉ¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë