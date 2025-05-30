【球宴第7回中間発表】万波中正＆太田椋が20万票突破 日本ハムが最多5部門でトップをキープ
日本野球機構（NPB）は29日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。
日本ハムの万波中正選手が20万1889票を集めてパ・リーグのトップをキープ。オリックスの太田椋選手も20万729票と伸ばしています。
また、各部門でトップ3の順位変動はなく、日本ハムが抑え投手（田中正義投手）、一塁手（野村 佑希選手）、三塁手（清宮幸太郎選手）、外野手（万波選手）、DH（レイエス選手）の5部門でトップに立っています。
▽以下、各部門の上位選手(5月29日時点)
【先発投手】
1位 今井達也(西武)97,049票
2位 宮城大弥(オリックス)69,001票
3位 伊藤大海(日本ハム)55,713票
【中継投手】
1位 松本裕樹(ソフトバンク)83,905票
2位 甲斐野央(西武)82,077票
3位 古田島成龍(オリックス)59,480票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム)132,619票
2位 平良海馬(西武)111,880票
3位 A.マチャド(オリックス)76,892票
【捕手】
1位 若月健矢(オリックス)151,827票
2位 田宮裕涼(日本ハム)95,408票
3位 古賀悠斗(西武)32,841票
【一塁手】
1位 野村佑希(日本ハム)123,535票
2位 頓宮裕真(オリックス)107,443票
3位 N.ソト(ロッテ)48,429票
【二塁手】
1位 太田椋(オリックス)200,729票
2位 滝澤夏央(西武)54,954票
3位 牧原大成(ソフトバンク)49,295票
【三塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)146,546票
2位 廣岡大志(オリックス)72,100票
3位 村林一輝(楽天)61,866票
【遊撃手】
1位 宗山塁(楽天)134,339票
2位 紅林弘太郎(オリックス)119,103票
3位 水野達稀(日本ハム)63,168票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)201,889票
2位 西川龍馬(オリックス)131,997票
3位 渡部聖弥(西武)121,013票
1位 F.レイエス(日本ハム)182,513票
2位 森友哉(オリックス)85,550票
3位 中村晃(ソフトバンク)39,616票