5月、大谷翔平の快音が日々響き渡った。28日には今季2度目の3試合連続となるアーチでMLBで20号一番乗り。日本人最多となる5年連続6度目の20本塁打をマークした。20号到達は自己最速のハイペースで、昨季より20試合も早い。ファンだけでなく、虜となっているのはその活躍を伝える現地メディアも同様であった。

【写真で見る】大谷翔平、試合後インタビューで振り返る今季の本塁打 メジャー通算250号も射程圏内に!

大谷翔平の凄さを表現する実況と解説

5月11日(現地時間)に行われたドジャース対ダイヤモンドバックス戦。この試合の現地の解説は、大谷翔平(30)のすごさを表現しようとする言葉選びと、どんな場面であろうとそれを言いたいときに言う、解説者の大谷への熱い思いがあふれていた。この日は母の日で、選手はピンクのバットやベルトを使用していたほか、現地の放送では、選手と母親の2ショット写真が使われていたり、「マーガレットの息子」などという肩書きで選手や監督が紹介されたりしていた。もちろん、大谷も打率や本塁打数を紹介するテロップの下に「Kayoko's son (加代子の息子)」と小さく書かれていた。いかにもアメリカらしい演出がなされたこの試合のドジャース側の解説は「カレンの息子」で元ドジャースのエリック・キャロス氏(57)。実況は「フローの息子」であるスティーブン・ネルソン氏(36)だった。

最大級の賛辞「ショウヘイは"投手と"相性がいい」

この日の大谷は5打数2安打。キャロス氏は大谷をほめちぎっていた。6回2死三塁の場面で大谷が交代したばかりの左投手からタイムリーヒットを打った場面。実況のネルソン氏が「これで大谷は直近で左投手から8打数6安打と相性がいいです」と言うと、解説のキャロス氏が次のように続けた。

エリック・キャロス:

ショウヘイは"投手と"相性がいいと言うのが正しいです。(You can just say Shohei is great against pitchers.)

二人:

ははははは(Ha,Ha,Ha,Ha,Ha!)

"大谷ラブ"が止まらない解説に実況は

大谷はその後盗塁を試み失敗、ダイヤモンドバックスの攻撃に代わるが、キャロス氏の熱い大谷解説が止まらなくなり、実況との会話が成立しなくなってきた。

キャロス:

ショウヘイは本当に負けず嫌いだろ、それはWBCを見てもわかる。



ここで打者のスミスが空振り。

実況:(ダイヤモンドバックスの)スミスは三振です。

キャロス:

それでさ、オオタニっていろんな役目を果たしている。試合のどの場面で出てきても、なにかしらのインパクトを残すんだ。



試合はまだ、ダイヤモンドバックスの攻撃。2死走者なしで4番のネイラーが打席に入る。

実況:バッターボックスにはジョシュ・ネイラー。



しばしの沈黙。解説者はなにか言おうとしているのか、息が漏れる。改めて、ここの場面での打者はダイヤモンドバックスのネイラーだ。

キャロス:

で、話はショウヘイに戻るんだけど、彼のすべての動作はエレガントなんだ、優雅。それがホームランだろうが、スライディングだろうが…

実況:ネイラーの打球がレフトに抜けた!

キャロス:

ショウヘイの打球速度、もうね、見てるこっちも気持ちいい。ショウヘイがホームランを打ったバットが宙で回転して地面に落ちる。もうそれはとても素敵すぎる光景で心奪われる。こんなアスリート、今まで見たことがない。ないよね?ない。

実況:2アウト1塁ですがドジャースはピッチャー交代です。



実況のネルソン氏は、キャロス氏のこういった話に慣れているのだろう。大谷が出ていない場面での大谷に関する解説はスルー。ただ、相手選手が打席に入っていても、キャロス氏が大谷の名前をちょこちょこ出すため、そのたびにベンチ内の大谷にカメラが切り替わる現象がこの回、度々起きていた。

野茂英雄氏とチームメイトだったキャロス氏

大谷の打球だけでなく、手から放たれたバットの軌道にまで注目しているキャロス氏だったが、6回で言い切って満足したのか、その後は大谷の打席が回ってきても、特にコメントをしなかった。ちなみに、このキャロス氏は一塁手でドジャースに入団、1992年の新人王に輝いた。日本人メジャーリーガーのパイオニアである野茂英雄氏ともチームメイトだった。シルバースラッガー賞を獲得し、通算284本塁打を誇るドジャースの大先輩をも魅了してやまない。