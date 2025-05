サザンオールスターズが29日、東京ドームで6年ぶりの全国ツアー、LIVE TOUR2025「THANK YOU SO MUCH!!」の最終公演を開催した。

能登半島地震の被災地への思いを胸に石川県からスタートしたツアーは、13カ所26公演でバンド史上最多の60万人を動員。オリジナルアルバム「THANK YOU SO MUCH」の収録曲を軸にファンへの感謝を伝え、ドームを熱狂で包んだ。

暗転した東京ドームに5万人がたかぶった。「逢いたさ見たさ 病める My Mind」で静かに、かつ力強くライブは幕を開けた。桑田佳祐(69)が「THANK YOU SO MUCH〜!」と高らかに声を上げると、駆けつけたファンは両腕を上げて歓迎した。

最新アルバム収録の「ジャンヌ・ダルクによろしく」で銀テープが降り注ぐ。桑田は「おかげさまで千秋楽です。今日で終わっちゃうんです。延長したい。マンモスうれぴー。明日から仕事がないんですよ」と和ませた。「愛の言霊〜Spiritual Message〜」のイントロが始まると、割れんばかりの大歓声が起こった。

23年にデビュー45周年を迎え、休むことなく16作目のオリジナル・アルバム制作を発表した。作品とツアーに同名を冠したのはサザン史上初めて。1月の石川公演から全国13カ所を回ってきた。

「アルフィーより年下です。まだまだ上がいるから辞められません」と走り続ける。5大ドームツアーは今回で4度目。ツアー開始時の平均年齢は68・6歳で、グループでの5大ドーム公演史上“最年長”。19年に埼玉・メットライフドーム(現ベルーナドーム)を含めた6大ドームで公演を行った時の、平均年齢63歳を自ら更新した。

動員が難しいとされる北海道でも、2日間の公演が完売。大和ハウス・プレミストドーム(札幌ドーム)でのロックバンド史上最多となる計9万2000人を集めた。そのツアーファイナルとなった28、29日の東京ドーム公演には、機材開放席にも応募が殺到、この日は47都道府県272館589スクリーンで計15万人のライブ・ビューイングも実施される運びとなった。

「10年ぶりのアルバムをリリースしました。その中から、何曲か聞いていただきたいと思います」と話し、元日に配信された「桜、ひらり」「神様からの贈り物」と続けた。桑田はアコースティックギターをかき鳴らして「ニッポンのヒール」を披露。「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「マチルダBABY」「ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND−NEW DAY)」とヒット曲の連続にボルテージは最高潮を迎えた。

アンコールのデビュー曲「勝手にシンドバッド」では華やかなサンバダンサーも登場。ライブ・ビューイングも合わせると75万人を熱くさせたツアーを大団円で終え、笑顔で「ありがとう」を届けきった。【鎌田良美】