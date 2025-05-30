¸µ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡È·ºÌ³½êÆþ¤ê¡ÉÌÈ¤ì¤ë¡¢¼Ö¤Ç²á¼ºÃ×»à
¸µ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡ÊRHCP¡Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¯¥ê¥ó¥°¥Û¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¼ÖÎ¾²á¼ºÃ×»à»ö·ï¤Ç·ºÌ³½êÆþ¤ê¤òÌÈ¤ì¤ë»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥é¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¡¢·ÚÅÙ¤Î¼ÖÎ¾²á¼ºÃ×»à¡Ê½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ê¤·¡Ë¤Ç¡ÖÌµºáÁè¾Ù¡×¤òÇ§¤á¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÈó¸ø¼°ÊÝ¸î´Ñ»¡¤È60Æü¤ÎÃÏ°èÊô»Å³èÆ°¡¢±¿Å¾°ÂÁ´¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¶â»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤Ï2024Ç¯3·î18Æü¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤Î±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶á¹Ù¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤Ë±¿Å¾Ãæ¤ÎÃí°Õ»¶Ì¡¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º¸ÀÞ»þ¤ËÈï³²¼Ô¤òÇ§¼±¤»¤º¡¢¾×ÆÍ¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¸ºÂ®¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤ÏÆ¬Éô¤Ë½ÅÅÙ¤ÎÆßÅª³°½ý¤òÉé¤¤¡¢ÈÂÁ÷¸åÌó2»þ´ÖÈ¾¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¥·¥å¤Ï2019Ç¯¤ËRHCP¤òÃ¦Âà¸å¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥ã¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥é¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¡¢·ÚÅÙ¤Î¼ÖÎ¾²á¼ºÃ×»à¡Ê½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ê¤·¡Ë¤Ç¡ÖÌµºáÁè¾Ù¡×¤òÇ§¤á¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÈó¸ø¼°ÊÝ¸î´Ñ»¡¤È60Æü¤ÎÃÏ°èÊô»Å³èÆ°¡¢±¿Å¾°ÂÁ´¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¶â»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¤ÏÆ¬Éô¤Ë½ÅÅÙ¤ÎÆßÅª³°½ý¤òÉé¤¤¡¢ÈÂÁ÷¸åÌó2»þ´ÖÈ¾¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¥·¥å¤Ï2019Ç¯¤ËRHCP¤òÃ¦Âà¸å¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥ã¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£