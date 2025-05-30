¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈFRB¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬ÌÌ²ñ¡¡Âè2¼¡À¯¸¢È¯Â°Ê¹ß2¿Í¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡¡·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä¸ÛÍÑ¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤â¶âÍ»À¯ºö¤ÏÏÃ¤µ¤º
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢²þ¤á¤ÆÁá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
FRB¤Ï29Æü¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â°Ê¹ß¡¢2¿Í¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
FRB¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä¸ÛÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑÅý·×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î·èÄê¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍø²¼¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Û¤«¤Î¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²þ¤á¤ÆÁá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤Ç3²ñ¹çÂ³¤±¤ÆÍø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ëÃË¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòµ·,
¥Í¥¸,
ÇÛÀþ,
¶âÂ°²Ã¹©,
³¤,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥À¥¤¥¹