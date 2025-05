【むぎゅっと! ディズニーキャラクター】 6月下旬 発売予定 価格:1回400円

「ディズニー スティッチ」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「むぎゅっと! ディズニーキャラクター」を6月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、ディズニーキャラクターたちが“むぎゅっ”と抱きしめる姿を手のひらサイズで立体化したフィギュア。幸せそうな表情やほっぺ、ボリュームたっぷりのサイズ感も見所となっている。「ディズニー スティッチ」、「ベイマックス」、「プー」、「ディズニー マリー」の4種類がラインナップされている。

「ベイマックス」

「プー」

「ディズニー マリー」

【むぎゅっと! ディズニーキャラクター】

サイズ:本体 約40~46mm

材質:本体 PVC

(C) Disney

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.