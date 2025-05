アイドルグループ・日向坂46が29日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて『BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』DAY2を開催。ライブ中に『全国ツアー2025』の開催をサプライズ発表した。公式サイトでも「本日、日向坂46 BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」のステージ上にて発表がありました通り、日向坂46 全国ツアー2025「タイトル未定」の開催が決定いたしました!各公演概要、チケット先行の詳細は、5月30日(金)12:00にお知らせいたします。お楽しみに!」と発表。

9月20日の宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに全国6都市13公演を開催し、ラストは国立代々木競技場 第一体育館で3DAYS公演を行う。■日向坂46 全国ツアー2025 「タイトル未定」日程・会場【宮城】2025年9月20日(土)、21日(日)セキスイハイムスーパーアリーナ【広島】2025年9月27日(土)、28日(日)広島サンプラザホール【福岡】2025年10月1日(水)、2日(木)マリンメッセ福岡A館【愛知】2025年10月13日(月・祝)、14日(火)ポートメッセなごや 第1展示館【大阪】2025年10月22日(水)、23日(木)大阪城ホール【東京】2025年11月19日(水)、20日(木)、21日(金)国立代々木競技場 第一体育館