¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤ËÆ®»Ö¡Ö¥±¥¬¤·¤¿¿åÌÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¡Ä¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£²²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê£²£¸¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£²£Ò¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤¦¤â£¶Ãå¡£¡Ö¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££³ÆüÌÜ¤ÏÄ´À°¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨£²£±°Ì¥¿¥¤¡£¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î´¶¤¸¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤¦¡×¤È½÷»ÒºÇÂ¿¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤à¡£
¡¡£³·î¤ËÅöÃÏ¤ÇÆ¬³¸¹ü¹üÀÞ¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÅöÃÏ»²Àï¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤éºÇ¶á¤ÏËèÀáËÜÅö¤ËÉ¬»à¤À¤·¡¢º£Àá¤âÉ¬»à¤Ë¤ä¤ë¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤À¤±ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉüµ¢¤·¤è¤¦¡¢¤È¤º¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ï¥±¥¬¤·¤¿¿åÌÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£Æ®»Ö¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£