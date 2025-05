【「RoOT/ルート オブ オッドタクシー」6巻】 5月30日 発売 価格:825円

小学館は、マンガ「RoOT/ルート オブ オッドタクシー」の6巻を5月30日に発売する。価格は825円。

本作はアニメ「オッドタクシー」のオリジナル続編。アニメの裏側で起こっていた出来事が、新たな主人公である玲奈と佐藤の視点で語られていく。

6巻は最終巻となり、いよいよ全ての謎が明らかに。物語が“完全完結”を迎え、玲奈と佐藤の名コンビも意外な結末を迎える。

【「RoOT/ルート オブ オッドタクシー」6巻あらすじ】

オッドタクシー、ついに完全完結!

此元和津也による完全オリジナルストーリー!

作画は前回から引き続き肋家竹一が担当!

新たな主人公である玲奈と佐藤を迎え、『オッドタクシー』は『RoOT / ルート オブ オッドタクシー』として全く新しい姿を見せる!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.