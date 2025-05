アイドルグループ・日向坂46が28・29日の2日間、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて『BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』を開催した。一期生が全員卒業後、二〜五期生30人の新体制で挑む初ライブとなり、“BRAND NEW LIVE”という名の通り、“新しさ”が至る所に散りばめられた公演となった。この記事では2日目の公演をレポートする。

白と黒、そして緑を使ったこれまでにない近未来的な衣装をまとって登場したメンバーたちが最初に披露したのは、「どんな辛い坂道さえ 全力で(立ち止まることなく)走ってく」という歌詞から始まる「青春の馬」。二〜五期生全員がそろい“これからも夢に向かってチャレンジし続ける”という新・日向坂46としての決意を示すようなオープニングからライブはスタートした。そこから「海風とわがまま」「一生一度の夏」「真夜中の懺悔大会」とアップテンポの楽曲で会場をあたため、その後はひなた坂46楽曲の「あの娘にグイグイ」、ユニット曲の「あのね そのね」「どこまでが道なんだ?」と続け、バラエティーに富んだ楽曲たちで魅せる。続く「月と星が踊るMidnight」では、写真家でもある金村美玖の表現力が爆発したコンテンポラリーダンスで会場を魅了。「アザトカワイイ」では、松田好花がセンターを務め、ポンポンを使った演出と振り付けで新境地を見せた。前半のハイライトは「キュン」「ってか」「君しか勝たん」をリミックスしたノンストップメドレー。EDM調のアレンジと新たな振り付け、フォーメーションによって表現の幅を広げ、人気曲に新解釈が生まれたコーナーとなった。MCを挟み、松田が「この後は、一昨日の『おもてなし会』からこの会場を盛り上げてくれたあの子たちが登場です!」という呼び込みで今年加入した新メンバーが登場。五期生として初の楽曲「ジャーマンアイリス」を披露し、『おもてなし会』で初パフォーマンスしたとは思えない圧巻の歌唱とダンスで観客を驚かせた。ここからは二・三・四期生の期生曲に五期生数人が参加する構成に。虹色の衣装で踊る彼女たちの姿は、日向坂46という虹に新たに色が加わったかのようなワクワク感を感じさせた。「永遠のソフィア」から白と黒の新衣装に着替えると、12thシングル「絶対的第六感」を五期生だけで披露。大野愛実&松尾桜のWセンターでフレッシュかつ力強く歌いきると、「見たことない魔物」では新メンバーの五期生に負けじと、藤嶌がすさまじい熱量で会場をあおる。正源司陽子がセンターを務める「君はハニーデュー」ではラスサビで五期生も合流し、全員で汽笛を鳴らした。ラストは「卒業写真だけが知ってる」「Love yourself!」と最新シングルを2曲続け、本編の幕を下ろした。会場から「日向坂46!」コールは鳴りやまず、勢いそのままにアンコールに突入。一期生曲の「愛はこっちのものだ」を二〜五期生で披露するまさかの選曲では、新キャプテンの高橋未来虹(高=はしごだか)が、前任の佐々木久美から継承したかのような「全員叫べ!」というあおりで会場を震わせた。ここで高橋から「うれしいお知らせがあります!」と、全国ツアー2025の開催をサプライズ発表。9月20日から全国6都市13公演を開催し、ラストはここ国立代々木競技場 第一体育館で3DAYSとなる。ここで新キャプテンとしても初のライブとなる高橋から「2024年後半から2025年の初めは、グループにとってすごく変化の多かった年だったんですけど、だからこそ、5月に新シングルのリリースやライブの開催が当たり前じゃないなとより一層感じて。一つひとつに魂を込めて取り組まないと、日向坂46の明るい未来につながらないなという気持ちで私たちは活動してきました。一期生さんがご卒業してからも、こうして新しいメンバーも増えて全国の地に足を運んでいけることを本当にうれしくしく思います。最後に3日間公演という試練も残されていますが、秋に向けて、ここから夏もいっぱい挑戦していきたいなと思いますし、さらにパワーアップしてこの地に帰ってくると約束しますので、秋の全国ツアーも足を運んでくださるとうれしいです!よろしくお願いします!」と呼びかけた。そして「私たちが活動する根源にはみなさんの応援が必ずあります。だから私たちと、そしてみなさん自身を信じてグループについてきてくださるとうれしいです。どんな困難が立ちはだかっても、私たちが盾となって守りたいし、私たちは夢を与え続ける存在でありたいという気持ちを込めて最後に歌いたいと思います」といい、最後の楽曲である「僕に続け」のイントロがかかる。同曲の間奏では、再び高橋から「変わっていくことに不安はともなうものだけれど、みなさんからいただいた拍手や歓声、そして目の前に広がるサイリウムの景色が、私たちが届けたかった思いに対する、皆さんの答えなんだと受け止めました。“虹の向こうにひと筋の光”が見えた感覚でした。私たちは、皆さんが困難に立ち向かわなければならい時にそばに居たいし、私たちが夢をかなえる瞬間には、皆さんにそばにいてほしいなって思います。メンバーと、おひさまと、スタッフの皆さん、“チーム日向坂”は永遠です。一緒に支え合って進んでいきましょう!これからも日向坂46の応援をよろしくお願いいたします!」と呼びかけ。一期生の齊藤京子が卒業するときとはまた違った意味での「僕に続け」というメッセージ。これまでライブに欠かせなかった「JOYFUL LOVE」を披露せず、“虹の向こう側”を見せてくれた。第二章ともいうべき二〜五期生の“新生”日向坂46が何を生み出すのか、そしてどんな景色を見せてくれるのか期待したい。■日向坂46『BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW』DAY2セットリスト0.Overture1.青春の馬2.海風とわがまま3.一生一度の夏4.真夜中の懺悔大会5.あの娘にグイグイ6.あのね そのね7.どこまでが道なんだ?8.月と星が踊るMidnight9.アザトカワイイ10.メドレー(キュン/ってか/君しか勝たん)11.ジャーマンアイリス12.シーラカンス13.パクチーピーマングリーンピース14.You're in my way15.永遠のソフィア16.絶対的第六感17.見たことない魔物18.君はハニーデュー19.卒業写真だけが知ってる20.Love yourself!【アンコール】EN1.愛はこっちのものだEN2.僕に続け