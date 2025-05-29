ÅÄÃæÊË¤Ïµ¢²½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡©Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢Áª½Ð¡ÖÆüËÜ¤Îµ¢²½Áª¼ê¥Ù¥¹¥È10¡×¤¬¥Ç¥Þ¤À¤é¤±¤ÇÂç¹Ó¤ì
µ¢²½Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¡£º£Ç¯¤â¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥»¥ë¥¸¡½¥Ë¥ç¤Ê¤ÉÊ£¿ôÁª¼ê¤òµ¢²½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¡Öµ¢²½¥½¥à¥ê¥¨¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Îµ¢²½»ö¾ð¤Ë¤âÉÒ´¶¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø凯Ó§说Âµå¡Ù¤Ïº£Ç¯¡¢ÎÙ¹ñÆüËÜ¤Îµ¢²½»ö¾ð¤òÄ´ºº¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Îµ¢²½Áª¼ê¥È¥Ã¥×10¡§ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎ´À¹¤ÎÇØ¸å¤ò²òÌÀ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ªÁÆËö¤Ç¸í¤ê¤Ð¤«¤ê¤ÎÆâÍÆ¡£¡ÖÂ¾¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¡×¡ÖÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤«¤Ä¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤Þ¤Çµ¢²½Áª¼ê¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¤Îµ¢²½Áª¼ê¥È¥Ã¥×10¡×¤òÁÇºà¤ÎÌ£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
10°Ì¡¡Ï¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼
Àµ³ÎÅÙ:¡»
1987Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ê¸½²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤ä¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÊ¿ÄÍ¡Ê¸½¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ï¤Èæ¿Ü¥ï¥°¥Ê¡¼¡£1997Ç¯¤Îµ¢²½¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÈÈóÆü·ÏÁª¼ê¡É»Ë¾å½é¤Îµ¢²½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡ÖÀè¶î¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥é¥â¥¹ÎÜ°Î¤¬ÈóÆü·ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Îµ¢²½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9°Ì¡¡ÎëÌÚÉðÂ¢
Àµ³ÎÅÙ:¡ß
º£µ¨¤«¤éJ1²£ÉÍFC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FWÎëÌÚÉðÂ¢¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ¤Ï½ÐÀ¸ÃÏ¤³¤½¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤éÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö2019Ç¯¤Ëµ¢²½¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎëÌÚ¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬2019Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¿äÂ¬¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
8°Ì¡¡¼ò°æ¹âÆÁ
Àµ³ÎÅÙ:¡ß
ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¼ò°æ¤À¤¬¡¢½Ð¿È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¿·³ã¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏJ1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¡¢J1Ï¢ÇÆ¡¢Æó´§Ã£À®¤Ê¤É¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í²«¶â´ü¡×¤ÎÃæ¿´ÅªÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼ò°æ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹»þÂå¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤é¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö¥É¥¤¥Äµ¢²½ÂÔË¾ÏÀ¡×¤¬½Ð¤¿Áª¼ê¡£µ¢²½¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Öµ¢²½Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÏÂç¤¤Ê¸í¤ê¤À¤í¤¦¡£
7°Ì¡¡ÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦
Àµ³ÎÅÙ:¡»
Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹âÅù³Ø¹»¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø¤Î¤¿¤áÍèÆü¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£2003Ç¯¤Ëµ¢²½¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡¢¡Öµ¢²½Áª¼ê¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£
6°Ì¡¡»°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í
Àµ³ÎÅÙ:¡»
ÅÄÃæÆ±ÍÍ¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿»°ÅÔ¼ç¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢³èÌö¤·¤¿¸å¤Ë2001Ç¯¤Ëµ¢²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µ¢²½¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢2002Ç¯Æü´ÚWÇÕ¡¢2006Ç¯¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÅÄÃæ¶¦¡¹¡Öµ¢²½Áª¼ê¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£
5°Ì¡¡¥é¥â¥¹ÎÜ°Î
Àµ³ÎÅÙ:¢¤
20ºÐ¤ÇÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¡Ê¸½Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¥é¥â¥¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Êµ¢²½Áª¼ê¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£1989Ç¯¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆÉÇä¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö³°¹ñ¿ÍÏÈ¡×¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢°úÂà¸å¤Ï¥æ¡¼¥¹¤Î°éÀ®¤ËÀìÇ°¤·¡¢¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖÆüËÜ½é¤Îµ¢²½Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¥é¥â¥¹¤ÏÈóÆü·ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¤Îµ¢²½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¥é¥â¥¹¤Îµ¢²½°ÊÁ°¤è¤ê¥Í¥ë¥½¥óµÈÂ¼¡ÊÆüËÜÂåÉ½»Ë¾å½é¤Îµ¢²½Áª¼ê¡Ë¤äÍ¿Æá¾ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÍ¿Æá¾ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë»þÂå¤Î¥é¥â¥¹¤òÆüËÜ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4°Ì¡¡¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å
Àµ³ÎÅÙ:¡ß
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¡Ö²òÀâ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÁ°¿È¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£ÏÂÉÔÆ°»º¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Öµ¢²½Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤À¤¬¡¢Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í2À¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î¼èÆÀ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢1995Ç¯¤Ëµ¢²½¤·¡¢Íâ96Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìó20Ç¯Á°¤Ë´û¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¡¡¾¾°æÂçÊå
Àµ³ÎÅÙ:¡ß
µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¾¾°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Ê¤¼¡Öµ¢²½Áª¼ê¡×¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¶Ë¤á¤Æµ¿Ìä¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾¾°æ¤ò¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Äµ¢²½Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¾¾°æ¤Ï¥ë¡¦¥Þ¥ó¡¢¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¡¢¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¾å¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÌ¾ÌçPSG¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢µ»ö¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´»þÂå¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2°Ì¡¡ÍûÃéÀ®
Àµ³ÎÅÙ:¢¤
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÆü´Ú¹ñ¿Í4À¤¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÍûÃéÀ®¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î2006Ç¯¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏU-23ÆüËÜÂåÉ½¤äAÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆÃ¤Ë2011Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç·è¤á¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹îÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ªÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÀ¤ÏÀ¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ëºßÆü3À¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Íû¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÍû¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬ÅÙ¡¹µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ï»ö¼Â¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
1°Ì¡¡ÅÄÃæÊË
Àµ³ÎÅÙ:¡ß
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô½Ð¿È¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤¿26ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¤Ê¤¼¤«1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡ÖÉã¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸í²ò¤À¤í¤¦¤«¡£
Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡ªµ¢²½¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7Ì¾
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëµ¢²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¼ò°æ¹¨¼ù¤Ïµ¢²½Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ææ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆüËÜÂåÉ½´Ñ¡×¤Ë¤Ï¿ïÊ¬¸í¤ê¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£