NiziU『ASEA 2025』で2年連続2冠達成！「これからも一生懸命頑張って、良い音楽をお届けできるよう努めます」

■NiziUは、「ASEA THE BEST GROUP(FEMALE)」と「ASEA THE PLATINUM」の2部門を受賞!

NiziUが5月28日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された『ASEA 2025(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN)』にて2冠を達成した。

『ASEA 2025(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN)』は韓国をはじめ、アジアを代表するトップアーティストが多数出演する、世界中のファンと音楽でひとつになる授賞式。NiziUは昨年の『ASEA 2024』に続いての出演となり、「ASEA THE BEST GROUP(FEMALE)」と「ASEA THE PLATINUM」の2部門を受賞。2年連続での2冠に輝き、“大人気ガールズグループ”としての地位を改めて実証した。

受賞に伴い、メンバーは「昨年に続いて『ASEA』という特別な場で賞をいただくことができ、とても光栄です!これからも一生懸命頑張って、良い音楽をお届けできるよう努めます。心より感謝いたします!」と韓国語・日本語・英語・中国語でコメントし会場からは大きな歓声があがった。

ライブパフォーマンスのステージでは、3月にリリースした韓国2ndシングルアルバム『LOVE LINE』のリード曲で、韓国の音楽番組『SHOW CHAMPION』でも1位を獲得した「LOVE LINE」、2月にリリースした1st ミニアルバム『AWAKE』のリード曲「YOAKE」、同作の収録曲「Life is Beautiful」の3曲を披露。まるで一本の青春映画のような雰囲気を演出した。

特に「LOVE LINE」では、彼女たちの持ち味であるキュートでエネルギッシュなパフォーマンスから一転、パワフルなダンスブレイクを見せつけ、オーディエンスを熱狂させた。

リリース情報

2025.05.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「LOVE LINE -Japanese ver.-」

2025.05.26 ON SALE

DIGITAL EP『LOVE LINE -Japanese ver.-/Shining day』

