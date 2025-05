【6月】第44回 横浜開港祭

2025年も「みなとみらいスマートフェスティバル」や「金沢まつり花火大会」など、横浜で多彩な花火大会が行われる予定です。2025年の花火大会の日程と会場、有料観覧席について、情報をまとめてみました。横浜の開港記念日である6月2日を中心に開催される市民祭「横浜開港祭」。2025年は5月31日〜6月2日の3日間、みなとみらい21地区の臨港パーク周辺で開催されます。

【6月〜】横浜ナイトフラワーズ2025

【8月】みなとみらいスマートフェスティバル 2025

【8月】第51回 金沢まつり花火大会

【7月〜9月】花火シンフォニア

「Thanks to the Port〜開港を祝い、港に感謝しよう」をメインテーマに、70超のマリンイベント、ランドイベント、ステージイベントが繰り広げられます。3日間のフィナーレを飾るのが、光と音と花火が融合した「ビームスペクタクル in ハーバー」です。約3000発の花火が打ち上げられる予定。日時は6月2日19:20〜20:00(予定)。観覧は無料ですが、木などで視界が遮られるエリアがあるので、条件のよい場所から早々に埋まっていく傾向にあります。有料の「臨港パークエリア/臨港パークステージ前シート席」などはまだ販売されています(2025年5月29日現在)ので、検討してみてはいかがでしょうか。当日は、みなとみらいエリア一帯で16:00ごろから順次交通規制がスタート。18:00からは協賛チケットを持っていない方は臨港パークに入れませんのでご注意ください。「第44回 横浜開港祭」情報日時:2025年5月31日〜6月2日※「ビームスペクタクル in ハーバー」は6月2日 19:20〜20:00(予定)※荒天の場合は中止(順延なし)会場:みなとみらい21地区 臨港パーク周辺アクセス:みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約5分、みなとみらい線新高島駅から徒歩約10分、JR桜木町駅から徒歩約15分問い合わせ:045-212-5511(横浜開港祭実行委員会事務局)1年を通して週末を中心に5分程度の花火を打ち上げる「横浜スパークリングトワイライト」が2025年度から「横浜ナイトフラワーズ」に名称を変更。引き続き、短時間の花火の打ち上げが行われます。2027年の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO2027」開催に向けて、花や緑あふれる横浜の観光を演出し新たな魅力としてブランディングを図る目的で名称変更されました。横浜港の夜空に咲く花をお楽しみあれ。日によって打ち上げ場所が異なり、新港ふ頭もしくは大さん橋のいずれかで打ち上げられます。5分程度の打ち上げなので、交通規制などは行われず、気軽に見ることができます。「横浜ナイトフラワーズ2025」情報問い合わせ:045-663-7267(横浜ナイトフラワーズ実行委員会運営事務局、受付は月〜金曜<祝日は除く>9:00〜12:00/13:00〜17:00、打ち上げ当日は12:00〜打ち上げ開始時刻まで)日時:2025年6月21日(土)19:30〜19:35(新港ふ頭)、7月5日(土)19:30〜19:35(新港ふ頭)、7月12日(土)19:30〜19:35(大さん橋)、8月10日(日)19:30〜19:35(大さん橋)、9月6日(土)19:00〜19:05(大さん橋)、9月14日(日)19:00〜19:05(新港ふ頭)※以降は順次発表「SDGs未来都市・横浜」をテーマに、地元企業と地域が協働して2018年から開催されている「みなとみらいスマートフェスティバル」。吹奏楽やジャズ、DJなどのステージイベントと、25分間で約2万発の花火を打ち上げる「スカイシンフォニー in ヨコハマ presented byコロワイド」が開催予定です。臨港パーク、耐震バース、横浜ハンマーヘッド9号岸壁、横浜ハンマーヘッドパーク、カップヌードルミュージアムパークは全エリア有料会場となり、チケットが必要となります(6月4日から順次発売)。当日はみなとみらい一帯で交通規制が行われ、観覧エリアへはチケットがないと入れません。25分間、クライマックスのような花火が打ち上げられるので、タイミングが合えばYOKOHAMA AIR CABINや大観覧車「コスモクロック21」からもよく見えます。「みなとみらいスマートフェスティバル 2025」情報日時:2025年8月4日(月)17:30〜20:00(開場16:00)※花火打ち上げは19:30〜19:55(予定)※天候状況により変更の場合あり。荒天の場合は中止(順延なし)会場:みなとみらい21地区臨港パーク ※耐震バース・横浜ハンマーヘッド9号岸壁・横浜ハンマーヘッドパーク・カップヌードルミュージアムパークは花火鑑賞のみチケット:臨港パーク 一般協賛席(パイプ椅子席)/耐震バース 一般協賛席(パイプ椅子席)各10000円、臨港パーク 芝生エリア(専用シート席)/カップヌードルミュージアムパーク会場5000円 ほかアクセス:みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約5分、みなとみらい線新高島駅から徒歩約10分、JR桜木町駅から徒歩約15分問い合わせ:050-1721-6481(みなとみらいスマートフェスティバル実行委員会 事務局、平日11:00〜17:00)横浜市で唯一、浜辺から花火が見られる「金沢まつり花火大会」。約3500発の花火が夜空を彩ります。観覧は無料で、海の公園をはじめ、八景島、野島公園など、広範囲から見えるので、観覧場所の確保は比較的容易です。前日からの場所取りは禁止となっています。なお、開催の費用の一部を募金でまかなっていますので、協力をお願いします。「第51回 金沢まつり花火大会」情報日時:2025年8月30日(土)19:00〜20:00 ※荒天の場合は中止会場:海の公園アクセス:金沢シーサイドライン 海の公園柴口駅もしくは海の公園南口駅よりすぐ問い合わせ:045-788-7801(金沢区総務部地域振興課)音と光のLIVEエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」。デジタル制御によって花火と音楽がコンマ1秒までシンクロし、10分間で約2500発もの花火が打ち上がります。2025年は7〜9月に計10日間実施。観覧は無料ですが、花火が見やすい有料観覧席も販売予定。「花火シンフォニア」情報日時:2025年7月19日(土)、20日(日)、26日(土)、8月2日(土)、9日(土)、10日(日)、16日(土)、23日(土)、9月13日(土)、14日(日)20:30〜20:40※荒天の場合は内容を変更、中止する場合もあり会場:横浜・八景島シーパラダイス ボードウォーク観覧:無料 ※花火が見やすい有料席の販売も予定アクセス:金沢シーサイドライン 八景島駅よりすぐ ※駐車場が満車となる場合がありますので公共交通機関の利用がおすすめ問い合わせ:045-788-8888(テレフォンインフォメーション)なお、毎年8月に行われていた「神奈川新聞花火大会」は2017年から、「鶴見川サマーフェスティバル」は2019年から休止となっています。2025年も安全に配慮して、横浜の花火大会を楽しんでください!(文:田辺 紫(横浜ガイド))