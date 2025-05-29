21:00　
ブラジル雇用統計（4月）
予想　7.0%　前回　7.0%（失業率)

21:30
カナダ経常収支（2025年 第1四半期）
予想　-32.0億カナダドル　前回　-49.9億カナダドル

米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第1四半期）
予想　-0.3%　前回　-0.3%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.8%　前回　1.8%（個人消費・前期比年率)
予想　3.7%　前回　3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　3.5%　前回　3.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米新規失業保険申請件数（05/18 - 05/24）
予想　22.9万件　前回　22.7万件

米失業保険継続受給者数（05/11 - 05/17）　
予想　188.2万件　前回　190.3万件

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想　-1.1%　前回　6.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

23:40　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、マキナック政策会議出席（質疑応答あり）

30日
1:00　
米週間石油在庫統計

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

3:00　
クーグラーFRB理事、マクロ経済会議開会挨拶（質疑応答なし）

4:00　
ベイリー英中銀総裁、討論会参加

5:00　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）


赤沢再生相、米国訪問（30日に日米関税交渉）
シェフチョビッチ欧州貿易経済安全保障担当、ラトニック米商務長官、グリア通商代表部（USTR）代表が協議

※予定は変更されることがあります。