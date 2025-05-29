ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル雇用統計（4月）
予想 7.0% 前回 7.0%（失業率)
21:30
カナダ経常収支（2025年 第1四半期）
予想 -32.0億カナダドル 前回 -49.9億カナダドル
米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第1四半期）
予想 -0.3% 前回 -0.3%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.8% 前回 1.8%（個人消費・前期比年率)
予想 3.7% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 3.5% 前回 3.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（05/18 - 05/24）
予想 22.9万件 前回 22.7万件
米失業保険継続受給者数（05/11 - 05/17）
予想 188.2万件 前回 190.3万件
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想 -1.1% 前回 6.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)
23:40
グールズビー・シカゴ連銀総裁、マキナック政策会議出席（質疑応答あり）
30日
1:00
米週間石油在庫統計
2:00
米7年債入札（440億ドル）
3:00
クーグラーFRB理事、マクロ経済会議開会挨拶（質疑応答なし）
4:00
ベイリー英中銀総裁、討論会参加
5:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
赤沢再生相、米国訪問（30日に日米関税交渉）
シェフチョビッチ欧州貿易経済安全保障担当、ラトニック米商務長官、グリア通商代表部（USTR）代表が協議
※予定は変更されることがあります。
ブラジル雇用統計（4月）
予想 7.0% 前回 7.0%（失業率)
21:30
カナダ経常収支（2025年 第1四半期）
予想 -32.0億カナダドル 前回 -49.9億カナダドル
米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第1四半期）
予想 -0.3% 前回 -0.3%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.8% 前回 1.8%（個人消費・前期比年率)
予想 3.7% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 3.5% 前回 3.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（05/18 - 05/24）
予想 22.9万件 前回 22.7万件
米失業保険継続受給者数（05/11 - 05/17）
予想 188.2万件 前回 190.3万件
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想 -1.1% 前回 6.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)
23:40
グールズビー・シカゴ連銀総裁、マキナック政策会議出席（質疑応答あり）
30日
1:00
米週間石油在庫統計
2:00
米7年債入札（440億ドル）
3:00
クーグラーFRB理事、マクロ経済会議開会挨拶（質疑応答なし）
4:00
ベイリー英中銀総裁、討論会参加
5:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
赤沢再生相、米国訪問（30日に日米関税交渉）
シェフチョビッチ欧州貿易経済安全保障担当、ラトニック米商務長官、グリア通商代表部（USTR）代表が協議
※予定は変更されることがあります。