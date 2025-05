ASTERISM＆Marty Friedman『THE FIRST TAKE』で披露した「GYUTTO!!」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■彼らの代名詞とも言えるメタルの要素が凝縮されたキャッチーでテクニカルな演奏に注目

ヘヴィメタルバンドのASTERISMと世界的ギタリストのMarty Friedmanの共作で、『THE FIRST TAKE』で一発撮り披露された楽曲「GYUTTO!!-From THE FIRST TAKE」が、5月30日に配信リリースされることが決定した。

「GYUTTO!!-From THE FIRST TAKE」では、『THE FIRST TAKE』で繰り広げられたHAL-CAとMartyのギターバトルや、彼らの代名詞とも言えるメタルの要素が凝縮されたキャッチーでテクニカルな演奏に注目だ。

なお、ASTERISMは2026年1月より全国4都市を巡るライブツアー『ASTERISM Live Tour 2026 “Untitled”』を開催する。

リリース情報

2025.05.30 ON SALE

ASTERISM & Marty Friedman

DIGITAL SINGLE「GYUTTO!!-From THE FIRST TAKE」

ASTERISM OFFICIAL SITE

https://asterism.asia/

Marty Friedman OFFICIAL SITE

http://martyfan.com/