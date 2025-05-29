　本日の日経平均株価は、エヌビディア の好決算や円安でハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比710円高の3万8432円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は35社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＢＩ証券が目標株価3170円に増額修正したエムアップホールディングス <3661> [東証Ｐ]、「金融インベスターデー」の資料を公開したソニーグループ <6758> [東証Ｐ]など。そのほか、味の素 <2802> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<2160> ジーエヌアイ　東Ｇ　医薬品
<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3393> スタティアＨ　東Ｐ　卸売業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3661> エムアップ　　東Ｐ　情報・通信業

<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4674> クレスコ　　　東Ｐ　情報・通信業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6542> ＦＣＨＤ　　　東Ｓ　サービス業
<6574> コンヴァノ　　東Ｇ　サービス業
<6637> 寺崎電気　　　東Ｓ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器

<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7500> 西川計測　　　東Ｓ　卸売業
<7821> 前田工繊　　　東Ｐ　その他製品
<7906> ヨネックス　　東Ｓ　その他製品
<8056> ビプロジー　　東Ｐ　情報・通信業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9554> エイビック　　東Ｇ　サービス業

<9564> ＦＣＥ　　　　東Ｓ　サービス業
<9682> ＤＴＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9684> スクエニＨＤ　東Ｐ　情報・通信業
<9697> カプコン　　　東Ｐ　情報・通信業
<9746> ＴＫＣ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース