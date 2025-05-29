本日の【上場来高値更新】 エムアップ、ソニーＧなど35銘柄 本日の【上場来高値更新】 エムアップ、ソニーＧなど35銘柄



本日の日経平均株価は、エヌビディア の好決算や円安でハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比710円高の3万8432円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は35社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＢＩ証券が目標株価3170円に増額修正したエムアップホールディングス <3661> [東証Ｐ]、「金融インベスターデー」の資料を公開したソニーグループ <6758> [東証Ｐ]など。そのほか、味の素 <2802> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<2160> ジーエヌアイ 東Ｇ 医薬品

<2325> ＮＪＳ 東Ｐ サービス業

<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業

<2802> 味の素 東Ｐ 食料品

<3393> スタティアＨ 東Ｐ 卸売業

<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業

<3661> エムアップ 東Ｐ 情報・通信業



<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4674> クレスコ 東Ｐ 情報・通信業

<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<6542> ＦＣＨＤ 東Ｓ サービス業

<6574> コンヴァノ 東Ｇ サービス業

<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器

<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器

<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器



<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器

<7378> アシロ 東Ｇ サービス業

<7500> 西川計測 東Ｓ 卸売業

<7821> 前田工繊 東Ｐ その他製品

<7906> ヨネックス 東Ｓ その他製品

<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業

<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業

<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9554> エイビック 東Ｇ サービス業



<9564> ＦＣＥ 東Ｓ サービス業

<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業

<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<9697> カプコン 東Ｐ 情報・通信業

<9746> ＴＫＣ 東Ｐ 情報・通信業



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