Æî³¤¥È¥é¥ÕÈï³²ÁÛÄê¤Ë´Ø¿´¡¡4·î¤Î¿·Ê¹¶¨²ñÄ´ºº
¡¡ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤Ï29Æü¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÀÜ¿¨¾õ¶·¤¬ËèÆü¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö¿·Ê¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Ä´ºº365¡×¤Î4·îÊ¬¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·Ê¹µ»ö¤¬ºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï1Æü¤Ç¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1Æü¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀË½ÎÏ¤òÇ§Äê¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«Ëë¤òÊó¤¸¤¿14Æü¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿19Æü¤Îµ»ö¤â¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï·î1²ó°Ê¾å¿·Ê¹¤òÆÉ¤à18¡Á69ºÐ¤Î300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£