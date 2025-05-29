¡ÖÈþ½÷¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÏÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×àÎáÏÂ¤Î°¦¿Íá9Æ¬¿È¥â¥Ç¥ëà¥Ó¥¥Ë¥Ð¥¤¥¯á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸Ù¤¬¤é¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¸å¤í¤ÎÀÊ¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
à½é¥Ð¥¤¥¯á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¤¬¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¥Ð¥¤¥¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥«¥ï¥µ¥¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¡ÖW230¡×¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£9Æ¬¿È¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬âÁ¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ½÷¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÏÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¸Ù¤¬¤é¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¸å¤í¤ÎÀÊ¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä
¡¡¿¿Åç¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¡¢9Æ¬¿È¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë·ÇºÜ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¡£