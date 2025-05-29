²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼GRP¡ÖµÞ¤Ë¡ÈÁ´°÷¤«¤éÌµ»ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÉÔÅÐ¹»»þÂå¤Î¡È¥Ô¥¢¥Î¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²»³Ú¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë!?
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡á¡ÈMOMENT¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë ¡É¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦GRP (¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥Ô¡¼)¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎGRP¤µ¤ó¡£2010Ç¯¤ËSpontania¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¡ØONE¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ô¾ì¤Ç»Å»ö¤òÆÀ¤ëÅ¾µ¡¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤äET-KING¡¢SEAMO¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°ÜÅ¾¡£³¤³°ºî²È¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È¡Ê¢¨Co-Write¡¿Ê£¿ô¤Î²»³Ú²È¤¬¶¦Æ±¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼êË¡¤Î¤³¤È¡Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢GRP¤µ¤ó¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
GRP¡§¡Ö¾®³Ø¹»5¡¢6Ç¯À¸¤Îº¢ ²»³Ú¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
GRP¡§ËÍ¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Å¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶µ¼¼¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
GRP¡§¾®³Ø¹»5¡¢6Ç¯À¸¤Îº¢¤ÏÉÔÅÐ¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¡ÖÁ´°÷¤«¤éÌµ»ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢²È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ëÇ¼ÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
GRP¡§Ã¯¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤âÃÆ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¡Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
GRP¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬ÂçÀÎ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¨¤Ã!? ¤½¤ì¤Ï½é¼ª¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
GRP¡§²È¤Ë¿ÆÉã¤¬ÀÎ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÍ¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
GRP¡§½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤êô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊCD¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Î¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¤ä¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¤ò¼ª¥³¥Ô¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²»³Ú¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ÀäÂÐ²»´¶Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
GRP¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½¤¹Ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§²»³Ú¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
GRP¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³ÚÉè¤âÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï±¦¼ê¤À¤±¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤±¤ò¡£¤½¤³¤«¤éÈ¼ÁÕ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥³¥¢Éè¤òÇã¤¤¡¢²»³Ú¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ËÍ¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤¤¿¤é²È¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
GRP¡§¥Ð¥ó¥É¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
GRP¡§³Ø¹»¤Ç²¿¿Í¤«¤ÏËÍ¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ª¥³¥Ô¤Ç²»³Ú¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤É¤³¤«¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢²È¤Ë¥É¥é¥à¤â¥®¥¿¡¼¤â¥Ô¥¢¥Î¤âÁ´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»Ò¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¤ä¤«¤é²»¤â½Ð¤·ÊüÂê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¾®6¤«¤éÈà¤Î²È¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤Í§Ã£¡ª
GRP¡§¤½¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö»þ¥´¥ê¥Ô¡¼¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¤Ï¡©
GRP¡§Åö»þ¤Ï¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
5·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11920
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦GRP (¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥Ô¡¼)¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
GRP¤µ¤ó¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎGRP¤µ¤ó¡£2010Ç¯¤ËSpontania¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¡ØONE¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ô¾ì¤Ç»Å»ö¤òÆÀ¤ëÅ¾µ¡¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤äET-KING¡¢SEAMO¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°ÜÅ¾¡£³¤³°ºî²È¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È¡Ê¢¨Co-Write¡¿Ê£¿ô¤Î²»³Ú²È¤¬¶¦Æ±¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼êË¡¤Î¤³¤È¡Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢GRP¤µ¤ó¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
GRP¡§¡Ö¾®³Ø¹»5¡¢6Ç¯À¸¤Îº¢ ²»³Ú¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
GRP¡§ËÍ¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Å¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶µ¼¼¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
GRP¡§¾®³Ø¹»5¡¢6Ç¯À¸¤Îº¢¤ÏÉÔÅÐ¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¡ÖÁ´°÷¤«¤éÌµ»ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢²È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ëÇ¼ÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
GRP¡§Ã¯¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤âÃÆ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¡Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
GRP¡§ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬ÂçÀÎ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¨¤Ã!? ¤½¤ì¤Ï½é¼ª¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
GRP¡§²È¤Ë¿ÆÉã¤¬ÀÎ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÍ¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
GRP¡§½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤êô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊCD¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Î¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¤ä¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¤ò¼ª¥³¥Ô¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²»³Ú¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ÀäÂÐ²»´¶Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
GRP¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½¤¹Ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§²»³Ú¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
GRP¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³ÚÉè¤âÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï±¦¼ê¤À¤±¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤±¤ò¡£¤½¤³¤«¤éÈ¼ÁÕ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥³¥¢Éè¤òÇã¤¤¡¢²»³Ú¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ËÍ¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤¤¿¤é²È¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
GRP¡§¥Ð¥ó¥É¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
GRP¡§³Ø¹»¤Ç²¿¿Í¤«¤ÏËÍ¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ª¥³¥Ô¤Ç²»³Ú¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤É¤³¤«¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢²È¤Ë¥É¥é¥à¤â¥®¥¿¡¼¤â¥Ô¥¢¥Î¤âÁ´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»Ò¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¤ä¤«¤é²»¤â½Ð¤·ÊüÂê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¾®6¤«¤éÈà¤Î²È¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤Í§Ã£¡ª
GRP¡§¤½¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö»þ¥´¥ê¥Ô¡¼¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¤Ï¡©
GRP¡§Åö»þ¤Ï¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
5·î23Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11920
Ä°¼è´ü¸Â 5·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moment/