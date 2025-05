マンチェスター・ユナイテッドがアジア遠征初戦でASEANオールスターズに敗れた後、ルベン・アモリムのインタビューでの返答に注目が集まっている。『SPORTbible』が伝えている。



アモリムは「若い選手たちが好きだ。彼らは一生懸命頑張っている。今のところはそれで十分だ」と述べた。この一言に、監督の失望が凝縮されていたと同紙は指摘している。



マレーシアで行われたこの一戦は、前日のオープントップバスパレードで注目を集めたジョシュア・ザークツィー、マタイス・デ・リフト、パトリック・ドルグ、エイデン・ヘブンらが観客を湧かせた直後の一戦だったが、試合ではマウン・マウン・ルウィンに決勝点を許し、0-1で屈辱的な敗戦。





Threaded by Segecic and buried by Maung Maung Lwin!



United are behind. #MUTOUR25 #AASMUN pic.twitter.com/C04lT4ScID