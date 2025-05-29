¡Ö4000Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤òÇäµÑ¡×¤·¡¢ÄÂÂß¤È¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤ë¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í¡£¡ÖÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤òÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¤·¡¢¤½¤ÎÇäµÑÂå¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Æ±¤¸Êª·ï¤ËÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÇäµÑ¸å¤Ï½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÂÂß¿Í¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤µï½»¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦ÅÚÃÏ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤ÎÀ©¸Â¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÎã³°¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ì¾µÁ¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Âð¥íー¥ó»Ä¹â¤¬ÇäµÑÂå¶â¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥ó¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î¼ýÆþ¤¬Ç¯¶â¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³è»ñ¶â¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÈñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê½»Âð¤ò¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÇäµÑ»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÇÊÖºÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä½¤Á¶Èñ¡¢²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ê¤É¤Î°Ý»ýÈñ¤âÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÄÂ¤Î¤ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇºÑ¤àÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¸½¶â²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Çºâ»º¤ÎÊ¬³ä¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³»þ¤Î¼êÂ³¤¤ä²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¼«Âð¤òÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯ÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¥á¥ê¥Ã¥ÈÌÌ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°ÕÅÀ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÈÄÂ¤¬¼þÊÕÁê¾ì¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡¦ºÆ·ÀÌó¤äÂàµî¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë
¡¦ÇäµÑ²Á³Ê¤¬»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡¦·ÀÌóÆâÍÆ¤Î½½Ê¬¤Ê³ÎÇ§¤¬É¬Í×
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢²È¤òÇäµÑ¤·¤¿¸å¤ÏÇã¼ç¤È¤Î´Ö¤ÇÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Ëè·î²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤¬¼þÊÕ¤ÎÁê¾ì¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÀÌó¤Î¹¹¿·»þ¤Ë²ÈÄÂ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¾å¾º¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤ëÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¤È·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÂàµî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢É¬¤º¤·¤â±ÊÂ³Åª¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÇäµÑ²Á³Ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤Î²È¤òµï½»ÍÑ¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Äã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã·ÀÌó¡×¤È¡ÖÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê¼è°ú¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤äÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¤â½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¡¢Ï·¸å¤Î»ñ¶âÂÐºö¤äÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤ËÍ¸ú¤Ê»ñ»º³èÍÑË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï·ÀÌóÆâÍÆ¤ò½½Ê¬³ÎÇ§¤·¡¢¾ÍèÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä»ñ¶â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ÇÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー