西野カナ、配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』がさらに楽しめるオフィシャルコラムが到着

西野カナが、配信限定セレクションアルバム『カップル Love Song Selection』を5月23日にリリースした。

5月9日に配信リリースされた新曲「With You」をはじめとした、カップルラブソングを収録。まさしく西野カナの真骨頂とも言える全18曲に、ファンを中心に大反響となっている。

そんななか『カップル Love Song Selection』のオフィシャルコラムが到着。ぜひこのコラムを読みながら、唯一無二のセレクションアルバムを楽しもう。

【西野カナ『カップル Love Song Selection』オフィシャルコラム】

TEXT BY 吉田可奈

大好きな人がすぐ隣にいること。さらに、その人も自分を大切に思ってくれている。そんな、これ以上ない奇跡を、“愛”と呼ぶのに、次第にその“愛”は当たり前となり、日常になってしまう。でも、ふとした時に気づくのだ。あぁ、これはやっぱり“奇跡”なのだと。

西野カナはこれまで、そんな奇跡の瞬間をたくさん言葉にし、歌に乗せて歌ってきた。その曲に存在する主人公は、思わず自分かと思うくらい等身大だ。自分以外に向ける“好き”という扱いづらい特別な想いに戸惑い、思いつめてはたまに爆発させ、ときに拗ね、落ち込んだり、怒ったり…。その“好き”というひとつの想いが引き出す喜怒哀楽をとてもリアルに楽曲にするからこそ、恋をするたくさんの人達に“自分の歌”として響いていったのだろう。

そんな西野カナの新曲「With You」は、まさに彼女の真骨頂である、愛する人との何気ない瞬間を切り取ったラブソングとなっている。ただ、この曲で描かれているのは、好きになった瞬間でも、ましては失恋でもなく、お互いを大事だと想い合っているからこそ抱く、安心感から生まれる愛おしいと言う気持ち。愛する人と心地よく日常を一緒に過ごす主人公から零れ落ちる言葉たちは、とても和やかで、柔らかくて、あたたかいもの。たまに素直になることに照れて、少しだけあしらってしまったり、相手の情けないところも“仕方ないなあ”と認めてしまったり…。そんなことも含めて、幸せな空気で満ち溢れているのだ。聴くと、この曲の主人公がきっと優しい笑顔なんだろうなと容易に想像できるような彼女の愛おしさがにじみ出た歌声も、とても心地よく響いて来る。きっと、聴いている人達も、自然と笑顔になっているに違いない。

この曲をリードとしたセレクションアルバム、『カップル Love Song Selection』が配信された。このアルバムには、タイトルどおり、カップルの心情を、様々なトラックに乗せたラブソングを18曲収録。あらためて聴けば、それぞれの曲に、誰もが体験、経験したことのある恋愛の物語が詰め込まれていることを実感するはずだ。

たとえば、まるで友達のようなじゃれあう関係でありながらも、結局は運命の人だと再認識する「アイラブユー」や、好きだと思った瞬間から、世界で一番カッコよく見える恋愛の魔法を描き、大好きな人のためならどんな場所でも飛んでいくと宣言する「LOVE」、一緒にいない日も好きな人のことを思い続け、“小さくなってポケットに入れたらずっと一緒にいられるのに”と願う、弾む気持ちをアッパーチューンに乗せた「Happy Time」。この先ずっと一緒にいることを意識して幸せを実感する「Rainbow」に、なかなか会えない遠距離の好きな人に対しての気持ちが、エモーショナルなサウンドと共に加速する「遠くても feat.WISE」、ケンカをして意地を張ったことを後悔してまっすぐに気持ちを伝えようとする「ごめんね」。

どんな状況下でもこの人が好きだと胸を張って言えるくらい、存在が当たり前になったからこそ伝える、中毒性のあるサウンドとともに楽しめる『あなたの好きなところ』に、将来を約束した世界でたった一人の人に対してのメッセージソング「トリセツ」。そして、ふたりの日常をコミカルに、リアルに歌った大ヒット曲「Darling」。

さらには、復帰1曲目として話題となった「EYES ON YOU」では、彼女に歌詞を綴らせたら、そして歌わせたら右に出る者はいない恋人への焦燥感や戸惑い、すれ違いを歌った珠玉のラブソングも収録。どの曲も、リリースされた年は関係なく、今の自分の曲として、響いてくるのだから、愛おしく、素晴らしい。

いま、配信では彼女が発表したすべての曲を聴くことができる。今回は丁寧にもカップルのラブソングを1枚に選んでくれているが、他にも彼女の曲には、様々な恋愛の瞬間、心情の機微、友情について、働く女性についてなど、様々なことにスポットライトをあて、歌い上げている。ぜひこの機会にこのアルバムはもちろん、様々な楽曲を聴いて、あなたの1曲を探してみてはいかがだろうか。きっと、運命の人…いや、運命の曲を見つけられるはずだ。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「With You」

2025.05.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『カップル Love Song Selection』

<収録楽曲>

01. With You

02. Darling

03. トリセツ

04. あなたの好きなところ

05. if

06. Dear…

07. 遠くても feat.WISE

08. このままで

09. Rainbow

10. You & Me

11. Happy Time

12. LOVE

13. アイラブユー

14. 君が好き

15. EYES ON YOU

16. ごめんね

17. Bedtime Story

18. おやすみ

配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』

https://nishinokana.lnk.to/CoupleLoveSongSelection

